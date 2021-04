COPIKTRA® (duvelisib) erhält positives Gutachten des CHMP zur Behandlung von rezidivierter und refraktärer CLL und refraktärem FL

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Summerlin, Nevada (ots/PRNewswire) - Secura Bio, Inc. (Secura Bio) - ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3116288-1&h=4276105775&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3116288-1%26h%3D4234727106%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.securabio.com%252F%26a%3Dwww.securabio.com&a=www.securabio.com ), einintegriertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich der weltweiten Entwicklungund Vermarktung wirkungsvoller Onkologie-Therapien widmet, gab bekannt, dass derAusschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur(EMA) eine positive Stellungnahme abgegeben hat, in der er die Zulassung vonCOPIKTRA als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mitrezidivierter oder refraktärer chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) nachmindestens zwei vorangegangenen Therapien und mit follikulärem Lymphom (FL), dasrefraktär gegenüber mindestens zwei vorangegangenen systemischen Therapien ist,empfiehlt.CLL und FL sind langsam fortschreitende, unheilbare Blutkrebsarten, die zulebensbedrohlichen Komplikationen wie Anämie, schweren Infektionen undKnochenmarkversagen führen können. COPIKTRA ist ein oraler dualer Inhibitor derPI3K-Delta- und Gamma-Signalwege, die an der Vermehrung, dem Wachstum und derMigration bösartiger Zellen beteiligt sind und von denen man annimmt, dass sieeine Rolle bei der Bildung und Aufrechterhaltung einer unterstützendenMikroumgebung des Tumors spielen."Die heutige positive Stellungnahme des CHMP ist ein wichtiger Schritt auf demWeg zur Zulassung von COPIKTRA in Europa. Wir erwarten, dass COPIKTRA dieGesamtansprechraten bei Patienten mit rezidivierter und/oder refraktärer CLL undFL verbessern wird, die derzeit nur über begrenzte Behandlungsmöglichkeitenverfügen. Im Falle einer Zulassung wird COPIKTRA Patienten und Ärzten in weitenTeilen Europas eine Behandlungsoption bieten, die anders wirkt als andereverfügbare Therapien für diese unheilbaren Krankheiten", sagte Dr. David Cohan,Chief Medical Officer von Secura Bio.In der Zusammenfassung der Stellungnahme der EMA heißt es: "Die Vorteile vonCOPIKTRA sind die Verlängerung der Überlebenszeit ohne Fortschreiten derErkrankung im Vergleich zu Ofatumumab bei Patienten mit CLL, die 2 oder mehrvorherige Behandlungslinien erhalten haben, und die Induktion vonTumoransprechen bei Patienten mit FL, die 2 oder mehr vorherige Behandlungenerhalten haben. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Atemwegsinfektionen,Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie, Kopfschmerzen, Dyspnoe, Husten,verminderter Appetit, Durchfall/Kolitis, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen,Verstopfung, Hautausschlag, muskuloskelettale Schmerzen, Arthralgie, Pyrexie,