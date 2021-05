ad pepper media Intl. NV ad pepper media International N.V. praesentiert Zahlen zum 30.09.2000

ad pepper media[br]International N.V., einer der führenden Vermarkter[br]von Online-Werbung, E-Sponsorships und E-Commerce-Lösungen, gibt das[br]Ergebnis für die Neunmonatszahlen 2000 bekannt und korrigiert die[br]Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2000. [br][br] Gegenüber den ersten drei Quartalen 1999 konnte ad pepper media[br]den Umsatz von 1,2 Mio. EURO auf 9,6 Mio. EURO verachtfachen.[br]Aufgrund der Kosten des Geschäftsausbaus in Europa und den USA[br]veränderte sich das EBIT im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von - 0,9[br]Mio. EURO auf -4,7 Mio. EURO. [br][br] Bedingt durch eine nicht erwartete saisonunübliche Zurückhaltung[br]bei den Onlinewerbeausgaben seit Oktober 2000 und einem damit[br]einhergehenden starken Preisdruck im Gesamtmarkt passt die[br]Gesellschaft ihre Umsatz- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr[br]2000 auf ca. 16 Mio. EURO Umsatz und ca.- 7.5 Mio. EURO EBIT an. Dem[br]erschwerten Marktumfeld trägt das Management der Gesellschaft mit[br]personellen Veränderungen in ausgewählten Ländern und einer Anpassung[br]der Vertriebsstrukturen Rechnung.[br][br] Trotz der erschwerten Marktbedingungen geht ad pepper media davon[br]aus, das Jahr 2001 mit einem geringeren Verlust bei deutlich[br]steigenden Umsätzen abzuschließen. Das Ziel der Gesellschaft ist, mit[br]qualitativ hochwertigen Websites weitere wichtige Kunden in nächster[br]Zeit zu akquirieren. So konnten jüngst unter anderem mit[br]"Americangreetings.com" eine der führenden U.S. Entertainmentsites[br]mit über 100 Mio. Ad Impressions sowie "Terra.com" in Mexico als[br]Vertragspartner gewonnen werden. [br][br] "Wir werden", so der CEO Ulrich Schmidt, "unverändert unseren[br]Kunden einen qualitativen Mehrwert bieten durch innovative[br]Werbeformate, globale Präsenz und lokale Betreuung. Die Gesellschaft[br]wird ihr Wachstum organisch vorantreiben und hält sich zudem aufgrund[br]der guten Kapitalausstattung die Option zu strategisch passenden[br]Akquisitionen offen."[br][br][br]