In den falschen Fußstapfen: Biden beginnt erste Schritte für Rückkehr zum Iran-Deal Wie das Wall Street Journal am Freitag berichtete, wird die US-Regierung unter Präsident Biden nächste Woche in Wien indirekte Verhandlungen mit dem iranischen Regime über den Atom-Deal beginnen. Mit dabei sind wohl auch wieder Deutschland, …