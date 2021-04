Das investieren in Kleinunternehmen ist sehr illiquide und Agglomeration™ sorgt für Liquidität.

Abschrift der gesprochenen Inhalte: Ein Interview mit Callum Laing, CEO MBH Corporation plc

Das investieren in Kleinunternehmen ist sehr illiquide und Agglomeration™ sorgt für Liquidität.

Ein Agglomerat ist eine Gruppe gleichgesinnter Unternehmen. MBH konzentriert sich dabei auf etablierte und profitable Kleinunternehmen.

Die meisten Unternehmen die MBH erwirbt sind im Durchschnitt etwa 23 Jahre alt, ihre Gründer sind in den Vierzigern oder Fünfzigern. In der Regel sind die Unternehmen zu klein, um selbst an die Börse zu gehen und zu 'schlau' für außerbörsliches Beteiligungskapital. Die Idee, ihr Geschäft an Private Equity zu verkaufen und die Kontrolle über das Unternehmen zu verlieren, spricht sie nicht an. Für die meisten Unternehmer ist es sehr wichtig, die Kontrolle zu behalten.

Wir haben daher eine Holdinggesellschaft für Kleinunternehmer gegründet, die an die Börse gehen möchten und trotzdem die Kontrolle über ihr Geschäft behalten möchten.

Wir erhalten bis zu tausend Anfragen pro Jahr, wovon sich ungefähr 40 oder 50 Unternehmen qualifizieren den Due-Diligence-Prozess zu durchlaufen. Daraus ergeben sich dann 10 bis 20 Unternehmen pro Jahr, die der MBH Gruppe beitreten.

Dieses Konzept spricht ganz offensichtlich viele Kleinunternehmer an, bietet aber auch eine einzigartige Gelegenheit für Investoren. Das Interessante an Kleinunternehmen ist, dass nur ein grosser neuer Auftrag den Jahresgewinn dieser kleinen Unternehmen verdoppeln oder verdreifachen kann.

Für Investoren gibt es jedoch momentan keine Auswahl an Produkten um in Kleinunternehmen zu investieren. Es ist unglaublich illiquide. Agglomeration sorgt deshalb für Liquidität: