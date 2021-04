Anlegerverlag AMC: Was planen die Zocker der WallStreetBets-Community von Reddit als nächstes? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.04.2021, 11:42 | 33 | 0 | 0 05.04.2021, 11:42 | Foto: www.anlegerverlag.de Erst Gamestop, dann AMC Entertainment Holdings Inc. Seit einigen Monaten kommt es immer häufiger zu einem regelrechten Kampf zwischen organisierten Privatanlegern und großen Fonds, die auf fallende Kurse wetten. Nachdem die „Community“ bereits die Gamestop-Aktien in ungeahnte Höhen katapultierten, gelang das gleiche mit AMC kürzlich noch einmal. Doch wie geht es mit der Aktie jetzt weiter? Anleger-Tipp: Kommt der nächste Lockdown oder kommt er nicht? Wie Sie Ihr Depot ein mögliches herunterfahren vorbereiten, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie, die Sie zu Ostern ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken. Ende Januar guckten sich die User der WallStreetBets-Community mit AMC International Holdings Inc ihr nächstes „Opfer“ aus. Mit einer konzertierten Aktion wurden zahlreiche Aktien von Privatanlegern gekauft, was den Aktienkurs von unter zwei US-Dollar auf über zwanzig Dollar explodieren ließ. Ein echter Short-Squeeze – alle Anleger, die auf fallende Kurse wetteten, wurden also regelrecht ausgequetscht. Doch wie geht es mit der Aktie jetzt weiter? Mittlerweile notiert der Titel wieder bei rund zehn US-Dollar. Fazit: Ist AMC Entertainment eine Aktie für einen möglichen Lockdown oder welche anderen Titel werden von einem Herunterfahren sogar profitieren? Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Depot darauf vorbereiten.



