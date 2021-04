ABN Amro (ABN): saubere Keilformation mit Rücksetzer zum 20er-EMA!

Das Bankhaus mit Sitz in Amsterdam hat den Rotstift angesetzt und baut weiter Personal ab.

Rückblick: Die Aktie des niederländischen Bankhauses legte in den vergangenen sechs Monaten circa 41 Prozent zu. Der Pullback zum 20er-EMA lädt zu einem Long Setup ein, sofern sich die Keilformation nach oben hin auflösen sollte.

Chart vom 01.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 10.356 EUR

Meine Expertenmeinung zu ABN

Meinung: Das Bankhaus mit Sitz in Amsterdam hat den Rotstift angesetzt und baut weiter Personal ab. Der Gewinn pro Aktie war in den vergangenen Jahren rückläufig, zudem stehen Geldwäschevorwürfe im Raum. Charttechnisch ist die Formation jedoch reizvoll, so dass wir uns ein Long Setup vorstellen können. Den Stopp Loss sollten wir dabei aber nicht vergessen.

Mögliches Setup: Für den Ausbruch nach oben spricht die aktuelle Position über dem aufwärtsgerichteten 20er-EMA. Wir orientieren uns für unser Long Setup an der Tageskerze vom vergangenen Donnerstag und verweisen für Details auf den Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABN.

Veröffentlichungsdatum: 05.04.2021

