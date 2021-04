Erster Rückruf im Abgasskandal von Iveco durch Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht / Dr. Stoll & Sauer sieht Dieselskandal bei Reise- und Wohnmobilen und rät zur Klage

Seite 2 ► Seite 1 von 3

--------------------------------------------------------------Infos zum Abgasskandalhttps://ots.de/gWnyNy--------------------------------------------------------------Lahr (ots) - Die Reise- und Wohnmobilbranche versinkt immer tiefer in denDiesel-Abgasskandal von Fiat Chrysler Automobiles (FCA, jetzt Stellantis) undIveco. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat erstmals zum Skandal einen Rückruf inseiner Datenbank veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht Iveco mit dem TransporterDaily. Die meisten Hersteller von Wohnmobilen setzen beim Fahrgestell und Motorauf den Fiat Ducato und auf den Daily von Iveco. Beide Motoren sind Gegenstandvon Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Für die Kanzlei Dr. Stoll &Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist der Rückruf ein weiterer Hinweis, dassIveco die Abgasreinigung manipuliert. Die Kanzlei bietet auf ihrer Website einumfangreiches Infopaket an(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/betroffene-marken/fiat) und rätvom Skandal betroffenen Verbrauchern zur anwaltlichen Beratung im kostenlosenOnline-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) .Sie gehört zu den führenden im Abgasskandal. Die Inhaber haben in derVW-Musterfeststellungsklage für 260.000 Verbrauchern einen 830-Millionen-Euro-Vergleich (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/diesel-abgasskandal-vw-zahlt-teilnehmer-der-musterfeststellungsklage) ausverhandelt.Erster Iveco-Rückruf zum Abgasskandal und seine FolgenDer Rückruf vom 5. Februar 2021 mit der KBA-Nummer 010493 versetztWohnmobil-Inhaber unter Schock. (https://www.kba-online.de/gpsg/auskunftServlet)"Durch eine ungeeignete Software können Störungen auftreten, durch die sich dieVerringerung von Stickoxiden gegebenenfalls verschlechtert", heißt esverklausuliert im KBA-Deutsch. Und übersetzt: Die Fahrzeuge stoßen erhöhteMengen gesundheitsschädlicher Stickoxide aus. Letztlich erhärtet der Rückruf ausSicht der Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer den Verdacht derAbgasmanipulation gegen Iveco. "Der Datensatz der Motorsteuerung sollaktualisiert werden", heißt es weiter im Rückruf. Letztlich muss einSoftware-Update aufgespielt werden. Und auch hier liegt es auf der Hand, dassbei dem Software-Update eine illegale Abschalteinrichtung entfernt werden soll.Betroffen von dem behördlich noch nicht verpflichtenden Rückruf ist derTransporter Daily von Iveco der Baujahre 2015 bis 2019. Weltweit sind 20085Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs - 872 davon in Deutschland. Das KBAuntersucht derzeit, ob es den Rückruf auch überwachen will.Der Fall VW hat gezeigt, dass Software-Updates mit negativen Folgen für den