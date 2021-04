Frankfurt/Düsseldorf (ots) - Die Hälfte der Deutschen ab 18 Jahren würde laut

einer repräsentativen YouGov-Umfrage* grundsätzlich häufiger mit Karte oder

Smartphone bezahlen. Allerdings ist dies längst noch nicht überall möglich.



Bei der Online-Umfrage mit 2.028 Teilnehmer*innen geben größere Anteile für eine

Reihe alltäglicher Bedarfssituationen an, wo das Bezahlen mit Karte oder

Smartphone nach ihrer Erfahrung nicht geht: An der Spitze liegen hier

Bäckereien, Metzgereien und Kioske mit Werten um 45 Prozent. Aber auch Taxis,

Nahverkehr und Friseurgeschäfte kommen auf Werte über 30 Prozent, Gaststätten

immerhin noch auf 21 Prozent. Passend dazu rangiert unter denen, die gerne mehr

mit Karte oder Smartphone zahlen möchten, die Aussage "Wenn es mehr

Möglichkeiten gäbe" mit 26 Prozent an der Spitze der dafür genannten

Voraussetzungen - vor "Wenn ich einen besseren Überblick hätte, wo es möglich

ist" mit 15 Prozent. Bargeld an der Kasse abheben zu können, wird des Weiteren

von14 Prozent als begünstigender Faktor genannt.







Gesundheitsschutzes das Vermeiden von Barzahlungen empfohlen. Hier bietet die

Schaffung einer möglichst flächendeckenden Infrastruktur mit kontaktlos-fähigen

Kartenterminals ein erhebliches Potential", kommentiert Jürgen Wache diese

Ergebnisse. "Der Wunsch, häufiger mit Karte oder Smartphone zahlen zu können,

entspringt einer technologiebasierten Entwicklung, die Bankdienstleistungen

ebenso betrifft wie andere Branchen und Lebensbereiche."



Die Umfrage wurde im Auftrag der Volksbanken und Raiffeisenbanken im

Genossenschaftsverband - Verband der Regionen durchgeführt. Wache ist Sprecher

des Vorstandes der Hannoverschen Volksbank eG und leitet im

Genossenschaftsverband den Arbeitsausschuss Markt und Produkte. "Corona

verstärkt vorhandene Trends und führt zu einer Beschleunigung bei der Nutzung

digitaler Möglichkeiten für Geldgeschäfte", erläutert sein Stellvertreter

Friedhelm Beuse, Vorstand der Volksbank Münsterland Nord eG.



Verantwortung als Genossenschaftsbanken: Menschen bei digitalen Angeboten

mitnehmen



Zwei Drittel der volljährigen Deutschen glauben, dass Sie einen guten Überblick

über die Angebote ihrer Bank haben, um Geldgeschäfte digital zu erledigen - nur

ein Viertel glaubt das nicht. "Wir müssen gerade auch diesen 25 Prozent konkrete

Unterstützungsangebote für die Nutzung digitaler Angebote machen", betont Wache.

"Als Genossenschaft und Universalanbieter von Bankdienstleistungen haben wir

eine besondere Verantwortung, möglichst viele Menschen mitzunehmen - anders als

vielleicht manche Wettbewerber, die sich spezialisiert haben. Das Versprechen Seite 2 ► Seite 1 von 3



