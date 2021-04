MOSKAU (dpa-AFX) - Um das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland muss sich Präsident Wladimir Putin wohl kaum noch Sorgen machen. Rechtzeitig zu Beginn des Wahlkampfes für ein neues Parlament ist der führende Oppositionelle Alexej Nawalny im Straflager kaltgestellt. Der 44-Jährige wollte bei der Abstimmung am 19. September die Dominanz der "Partei der Gauner und Diebe", wie er sie nennt, brechen. Doch auch die Mitstreiter des bekanntesten politischen Gefangenen Russlands sehen sich als Extremisten und Volksfeinde an den Pranger gestellt. Straßenproteste sind wegen der Corona-Pandemie verboten. Aufgeben will die zersplitterte Opposition trotzdem nicht.

Kremlchef Putin spricht von einer "großen Bedeutung der Wahl für die Entwicklung und die Souveränität" Russlands. Die Staatsduma mit ihren fast durchweg systemtreuen Kräften auf den 450 Sitzen ist seine Machtbasis. Der 68-Jährige hat gerade Wahlleiterin Ella Pamfilowa für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt, damit alles nach Plan läuft. In der Vergangenheit kritisierten Beobachter immer wieder Wahlmanipulation. Pamfilowa aber lächelt das weg.