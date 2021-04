Anlegerverlag Ballard Power legt bald wieder richtig los! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.04.2021, 13:48 | 79 | 0 | 0 05.04.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des kanadischen Herstellers von Brennstoffzellen können es kaum erwarten in die neue Woche an der Börse zu gehen. Denn zuletzt zeigte die Tendenz bei Ballard Power deutlich nach oben, weshalb nun berechtigte Hoffnungen bestehen, dass neue Topleistungen an der Börse abgeliefert werden können. Anleger-Tipp: Bereiten Sie Ihr Depot zu Ostern auf einen möglichen Lockdown vor! Denn trotz der aktuellen Situation in der Pandemie, können Sie ihr Depot auf die Überholspur führen. Den exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Zum Ende des letzten Börsentages musste der Aktienkurs dennoch einen leichten Rückgang hinnehmen. Dieser lag bei insgesamt 0,30 Euro und 1,44 Prozent. Das bedeutet letztendlich einen Aktienkurs von 20,50 Euro. Zuvor konnte sich die Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 15 Prozent verbessern. Der positive Trend wird vor allem mit dem Auftragseingang seitens eines nordirischen Busunternehmens begründet. Dies ist bereits ein Folgeauftrag, was somit die Kompetenz von Ballard Power in der Wasserstoff-Branche bestätigt. Jetzt könnte es somit bald zu weiteren Steigerungen an der Börse kommen. Fazit: Zum möglichen Lockdown präsentieren wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien, mit denen Sie ihr Depot über Ostern auf die Überholspur führen. Hier kostenlos abrufen.



