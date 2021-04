INX gibt bekannt, dass der 22. April der offizielle letzte Tag seines Token-Angebots ist

Die Trading- Plattform von INX Digital wird kurz nach dem Ende des Börsengangs offiziell für den weltweiten Handel gestartet, und es wird erwartet, dass das INX-Token bis Ende Mai 2021 auf mindestens einer öffentlichen Handelsplattform gelistet wird

NEW YORK, 5. April 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited („INX" oder das „Unternehmen"), die Blockchain-basierte Plattform für den Handel mit digitalen Wertpapieren und Kryptowährungen, gibt heute den Abschluss ihres Token-Börsengangs am 22. April um 17 Uhr EST bekannt. Der 22. April wird der letzte Tag sein, an dem das INX-Token vom Unternehmen zum Emissionspreis von 0,90 $ pro Token zum Verkauf angeboten wird.