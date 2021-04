Und nachdem Analysten die Bilanzkorrekturen relativ entspannt sehen und letzte Woche Renault und SK Group den Rücken gestärkt hatten, kommt Plug Power Schlag auf Schlag mit dem besten gegen Zweifel: OPERATIVES!

Nachdem letzte Woche der dritte H2-Produktionsstandort im geplanten US-Infrastrukturnetzwerk festgelegt wurde – inclusive klarer Investitions- und Zeitplanung,heute noch mehr Zukunft:

Plug Power wird 160 Mio EUR (200 Mio USD) investieren

Und zwar gemeinsam mit anderen Investoren: Chart Industries Inc.- Partner und Lieferant in der Vergangenheit – und Baker Hughes. Die drei Unternehmen wollen Ankerinvestoren des sog. „Five T“ Fonds für rein private Infrastrukturinvestitionen in grünen Wasserstoff.

Spannende Idee: Plug Power beteiligt sich an einem Fonds, dessen Investitionen technologische Lösungen erfordern, die Plug Power produziert. Deshalb auch der grösste Batzen von Plug für den Fonds: 160 Mio EUR (200 Mio USD). Und die beiden anderen jeweils 50 Mio EUR (60 Mio USD). Insgesamt soll der auf EUR-Basis aufgelegte Fonds von qualifizierten Investoren eine Milliarde EUR „einsammeln“. Sowohl von Finanz- als auch Industrieinvestoren.

Fonds soll ausschliesslich Produktion, Lagerung und Verteilung grünen Wasserstoffs finanzieren

Passt ja nahezu perfekt zum geplanten Infrastrukturnetzwerk für Wasserstoff in den USA, das Plug Power plant aufzubauen. Und für das die ersten 3 Produktionsstandorte bereits im Betrieb (Tennessee), im Bau (New York) und in der Planungsphase (Pennsylvania) sind.

“Plug Power established the first commercial market for fuel cells and is now building the first green hydrogen generation network across the United States,” sagt Andy Marsh, CEO Plug Power. “We are now one of the original investors in the first significant fund to support funding hydrogen infrastructure projects. FiveT was an early investor in the hydrogen industry and is leveraging its’ knowledge and Pierre Etienne’s leadership in the industry to build the team and create the best in class infrastructure fund in this field. We believe this fund will help accelerate the construction of hydrogen infrastructure globally which will support rapid deployment of fuel cell applications.”