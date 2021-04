BYD, Tesla, Daimler – Elektroautohersteller mit starken Zukunftsambitionen

Am Karfreitag gab der kalifornische Elektropionier Tesla (US88160R1014) die neuen Auslieferungszahlen für das 1. Quartal 2021 bekannt. Insgesamt wurden 184.400 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 14.000 Fahrzeuge mehr als von den Analysten im …

Am Karfreitag gab der kalifornische Elektropionier Tesla (US88160R1014) die neuen Auslieferungszahlen für das 1. Quartal 2021 bekannt. Insgesamt wurden 184.400 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 14.000 Fahrzeuge mehr als von den Analysten im Durchschnitt geschätzt. Obwohl das erste Quartal historisch gesehen meist schlechter verläuft als das Schlussquartal des Vorjahres, konnte ein neuer Auslieferungsrekord erzielt werden. Bemerkenswert ist zudem, dass nur Fahrzeuge vom Model 3 und dem Model Y produziert wurden, da das Model S und das Model X zurzeit ein Facelift erhalten. So soll noch Ende dieses Jahres das überarbeitete Model S Plaid ausgeliefert werden. Das für Anfang 2020 angekündigte Model S Plaid soll eine Systemleistung von 1100 PS erreichen und dies bei einer Reichweite von 840 Kilometern. Der Preis von 135.000 Euro spielt im Bereich des Porsche Taycan und des Audi e-tron Gt. Die fast schon größenwahnsinnige Ambition von Musk ist es, mit dem Model S Plaid das schnellste Serienauto der Welt zu produzieren. Dies dürfte bei der Konkurrenz von Ferrari (NL0011585146), McLaren und Porsche jedoch noch nicht wirklich ernst genommen werden. Die am Freitag vorgestellten Daten des Model S Plaid sind zwar beeindruckend, doch wurden per Hand gestoppt und es wird sich zeigen, ob sie in der Realität bestätigt werden können. Da allerdings die Quartalszahlen vielversprechend sind, kann mit einem Kursanstieg gerechnet werden. Die Reaktion in Europa kann aufgrund des Feiertages erst am Dienstag erfolgen und da die Börsen in den USA an diesem Montag bereits wieder geöffnet haben, lohnt sich für Investoren der Blick auf die Kursentwicklung an der NASDAQ. ...