Internationale Investoren können jetzt die neue Aufenthaltsbescheinigung von Bermuda beantragen

Das Antragsverfahren für das neue Economic Investment Certificate (EIC) der Regierung von Bermuda wurde am 1. März 2021 eröffnet. Empfänger müssen mindestens 2,5 Millionen USD in bestimmte Branchen, Sektoren, Wohltätigkeitsorganisationen oder Regierungsprogramme in Bermuda investieren, um fünf Jahre lang Aufenthaltsrechte zu erhalten. Nach fünf Jahren können Bescheinigungsinhaber eine Wohnsitzbescheinigung beantragen.

Bermuda Economic Investment Certificate (Graphic: Business Wire)

Potenzielle EIC-Empfänger, welche die Eignungskriterien erfüllen, können auf verschiedene Arten investieren, u. a. durch den Kauf von Immobilien (zu Wohn- oder Gewerbezwecken), den Kauf von Bermuda-Staatsanleihen (mindestens fünf Jahre), einen Beitrag zum Sinking Fund von Bermuda, Spenden an eine auf Bermuda registrierte Wohltätigkeitsorganisation, eine Beteiligung an einem bestehenden Unternehmen mit Sitz in Bermuda (außer befreite Unternehmen), die Gründung eines neuen Unternehmens auf Bermuda oder Investitionen in ein soziales oder anderes Projekt, das Bermuda zugute kommt und ministeriell genehmigt ist.

Um potenziellen EIC-Bewerbern das Verfahren zu erleichtern, bietet die Bermuda Business Development Agency (BDA) einen engagierten und personalisierten Business Concierge an, der als zentrale Anlaufstelle fungiert. Interessenten können ein vertrauliches Gespräch ansetzen, um mehr über die Bescheinigung selbst und die weiteren Möglichkeiten auf Bermuda zu erfahren.

„Diese Richtlinie wurde nicht nur entwickelt, um neue Investoren auf die Insel zu locken, sondern um eine klare Option für diejenigen zu bieten, die bereits bedeutende Beiträge auf Bermuda geleistet haben. Wir haben bereits Gespräche mit Personen aufgenommen, die großes Interesse an einer Bewerbung für das Programm bekundet haben, und werden nun gemeinsam mit der Regierung von Bermuda mit ihnen an den Einzelheiten ihrer Bewerbung arbeiten“, sagte Roland Andy Burrows, CEO der Bermuda Business Development Agency. „Die Wahl, wo man sich niederlässt, ist eine wichtige Entscheidung. Wir freuen uns darauf, Beziehungen aufzubauen, die auf einem echten Verständnis der individuellen und familiären Bedürfnisse beruhen, und zu zeigen, wie Bermuda diese Bedürfnisse erfüllen und übertreffen kann – nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft.“