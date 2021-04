Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WOCHENAUSBLICK Weitere Dax-Rekorde in ruhiger Nachosterwoche gut möglich Die für die meisten Anleger verkürzte Woche nach Ostern dürfte wohl in ruhigen Bahnen verlaufen. Zugleich sind weitere Rekordläufe für den Dax in der neuen Woche durchaus drin. "Denn die Geldzuflüsse an die Börsen, die am Monats- und Quartalsanfang …