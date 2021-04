06.04.2021 / 07:59

Eine im BMC Gastroenterology veröffentlichte Studie zeigt deutlich bessere Leistungsmerkmale bei Epigenomics' Leberkrebs-Panel im Vergleich zum aktuellen Standard für die Früherkennung von hepatozellulären Karzinomen (HCC) bei Patienten mit Leberzirrhose



* Das Epigenomics Next Generation Sequencing (NGS) Leberkrebs-Panel zeigte in Kombination mit dem Alpha-Fetoprotein (AFP)-Wert eine Sensitivität von 68 % bei einer Spezifität von 97 % im Vergleich zum derzeitigen Behandlungsstandard (Ultraschall und AFP), der leidglich eine Sensitivität von 63 % und eine Spezifität von 84 % erreicht.

* Das Hepatozelluläre Karzinom ist die häufigste Todesursache bei an Zirrhose erkrankten Patienten, insbesondere aufgrund fehlender Früherkennung.



Berlin (Deutschland) und San Diego (USA), 6. April 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") gibt bekannt, dass eine im BMC Gastroenterology veröffentlichte Studie zeigt, dass Epigenomics' Leberkrebs-Panel eine neue, wertvolle Alternative für die Früherkennung von hepatozellulären Karzinomen (Leberkrebs, HCC) bei Zirrhose-Patienten darstellt.



Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "HCC ist weltweit sowohl bei Männern als auch bei Frauen in den Top 10 der häufigsten Krebsarten und tritt bei rund 4,5 Mio. US-Amerikanern auf. Darüber hinaus gilt HCC mit jährlich mehr als 780.000 Todesfällen als zweithäufigste krebsbedingte Todesursache weltweit. Eine frühzeitige Entdeckung ermöglicht jedoch gute Heilungschancen. Die Leistungsmerkmale der gegenwärtig empfohlenen Screening-Methoden sind allerdings suboptimal, ebenso wie die niedrigen Teilnahmequoten bei der Früherkennung. Insofern sind wir mit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden, da gezeigt wird, dass unser Leberkrebs-Panel den erheblichen klinischen Bedarf an neuen minimal-invasiven Tests befriedigen, bei der Erkennung von HCC in einem frühen Stadium helfen und so Leben retten kann."