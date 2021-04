Clean Power Capital Corp.: PowerTap gibt Ernennung der ehemaligen Führungskraft bei Toyota, Yves Gionet, in den PowerTap-Beirat bekannt

PowerTap gibt Ernennung der ehemaligen Führungskraft bei Toyota, Yves Gionet, in den PowerTap-Beirat bekannt NEWPORT BEACH, Kalifornien, 5. April 2021. PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (" PowerTap " oder das " Unternehmen "). Das Unternehmen gibt bekannt, dass es Herrn Yves Gionet, eine ehemalige Führungskraft bei Toyota in seinen Beirat berufen hat.

Herr Gionet, eine ehemalige Führungskraft bei Toyota, war Teil des Teams, das 1990 Lexus Canada gründete und seine Karriere bei Toyota als Leiter der Abteilung beendete. Während seiner 40-jährigen glänzenden Karriere zeigte Herr Gionet einen starken Fokus auf die Entwicklung von Marken- und Händlernetzwerken, die ihm und Toyota bei der Umgestaltung des Toyota- und Lexus-Netzwerks für Wachstum im Jahr 2000 und darüber hinaus gute Dienste leisteten. Mit der Einführung des neuen Lexus IS im Jahr 2005 war Herr Gionet ein wichtiges Teammitglied beim Start der "Moments" -Kampagne von Lexus Canada. Dies war der Weg zur Verknüpfung der Werte von L-Finesse, die Grundlage der IS-Designphilosophie mit Lexus Markenphilosophie als Versprechen, etwas Persönliches von echtem Wert zu suchen. Dies führte dazu, dass Herr Gionet von 2006 bis 2008 Lexus Canada leitete.

"Ich bin begeistert, den PowerTap-Beirat bei seinen Bemühungen zu unterstützen, um die Infrastruktur für blauen Wasserstoff in die Branche zu bringen", sagte Gionet. Er fuhr fort: "Die Infrastruktur ist derzeit das kritischste Element für die Zukunft des Wasserstoffs im Verkehr in Nordamerika und darüber hinaus."

Der Präsident von PowerTap, Salim Rahemtulla, erklärte: "Die Beziehungen von Yves Gionet in der Automobilindustrie sind für PowerTap von unschätzbarem Wert. Wir freuen uns, Herrn Gionet im Beirat zu begrüßen und freuen uns darauf, von seiner Expertise in der Automobilindustrie profitieren zu können."

Über PowerTap



PowerTap ist ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen für Wasserstoff-Betankungstechnologie. PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierte Wasserstoffproduktion zu den niedrigsten Kosten und Markteinführungsplan. Das Unternehmen bietet modulare Produktdesigns, die auf niedrigere Produktionskosten und eine anteilmäßige Verfügbarkeit ausgerichtet sind, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Auf PowerTaps Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Tankstellen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter: