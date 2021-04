GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von ABB bei einem Kursziel von 35 Franken mit "Buy" wieder aufgenommen. Nach dem Verkauf des Stromnetzgeschäfts fokussiere sich der Industriekonzern auf niedrigspannige Technologie und Automatisierung, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In diesen Segmenten zählten die Schweizer zu den Weltmarktführern. Im Industriegütersektor sei ABB hinsichtlich der Ausschüttungen an die Aktionäre der attraktivste Titel./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 23:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.