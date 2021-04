Noch kann sich WTI im Bereich des EMA 50 halten, allerdings weist die flache Aufwärtsbewegung seit dem 23. März zunehmend auf eine bärische Flagge hin, sodass bei einer regelkonformen Auflösung weitere Abschläge stark anzunehmen wären. Noch allerdings wurden die Märztiefs nicht unterschritten, was eine Grundvoraussetzung für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen auf WTI darstellt. Von einem tragfähigen Boden ist der Rohstoff jedoch weit entfernt, das spiegeln die inkonsistenten Schwankungen der letzten Tage eindrucksvoll wider.

Zweite Welle hier, dritte Welle dort…

Alles verläuft in Schüben, die Hoch- und Tiefpunkte dienen häufig als sogenannte Triggermarken. Bei WTI wäre dies ein nachhaltiger Rückfall unter die Märztiefs sowie das Niveau von 57,26 US-Dollar. In diesem Szenario wären weitere Abschläge in den Bereich der Januarhochs um 53,85 US-Dollar vorstellbar, darunter müsste zwingend mit Rücksetzern auf 55,00 US-Dollar gerechnet werden. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV1PZJ zum Einsatz kommen. Anschließend allerdings wird eine Gegenbewegung zur Oberseite erwartet, zumal der EMA 200 von unten her kommend als weitere Unterstützung fungiert und im Bereich von 48,80 US-Dollar anzutreffen ist. Für eine echte Überraschung würde dagegen ein Anstieg mindestens über 62,20 US-Dollar sorgen. Dies könnte anschließend mit einem erneuten Test der aktuellen Jahreshochs um 68,19 US-Dollar einhergehen.