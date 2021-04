BÖRSE TO GO - Credit Suisse, GameStop und SAP

An den asiatischen Börsenplätzen neigen die Anleger heute zu leichten Gewinnmitnahmen. Alle wichtigen chinesischen Benchmarks notierten im Minus und auch der Nikkei 225 Index gibt deutlich ab. In Australien entwickelt sich der ASX 200 Index dagegen …

An den asiatischen Börsenplätzen neigen die Anleger heute zu leichten Gewinnmitnahmen. Alle wichtigen chinesischen Benchmarks notierten im Minus und auch der Nikkei 225 Index gibt deutlich ab. In Australien entwickelt sich der ASX 200 Index dagegen stark und setzt sich vom negativen Trend ab. Die Futures entwickeln sich vorbörslich sehr unterschiedlich. Während der DAX-Future deutlich um 0,44 % auf 15.270 Punkte steigen kann, liegt der S&P 500 Future -0,15 % im Minus bei 4.061 Punkten und der Nasdaq-Future ist nahezu unverändert bei 13.584 Punkten.Anzeige:Frankfurt machte Hoffnung auf ein starkes 2. Quartal. Am ersten Handelstag des neuen Quartals kletterten alle wichtigen Benchmarks durch die Bank weg. Der DAX konnte sich deutlich über der Marke von 15.000 Punkten etablieren und stieg am Ende um 0,66 % auf 15.107,17 Punkte. Der Tagesgewinner war der SDAX, der kräftig um 1,87 % auf 15.735,90 Punkte stieg, dicht gefolgt vom MDAX, der sich um 1,80 % auf 32.289,81 Punkte verbesserte. Der TecDAX schloss 1,43 % höher bei 3.443,66 Punkten. ...