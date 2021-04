Xiaomis neues Modell Mi 11 Lite debütiert in Banggood

Banggood wird das Mi 11 Lite in zwei Konfigurationen auf den Markt bringen: 6 GB+64 GB und 6 GB+128 GB. Das Modell zum Preis von 299 Dollar kann ab dem 6. April vorbestellt werden.

GUANGZHOU, China, 6. April 2021 /PRNewswire/ -- Die führende multinationale Einzelhandels-E-Commerce-Plattform Banggood wird das Mi 11 Lite gleichzeitig in Abstimmung mit der offiziellen Website von Xiaomi veröffentlichen. Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi veranstaltete am 29. März ein Event zur Vorstellung neuer Produkte, bei dem das Unternehmen drei neue Modelle - das Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra und Mi 11 Lite - präsentierte.

„Banggoods Wachstumsstrategie sieht vor, den Erwartungen der jüngeren Käufer, die mit der neuesten und beliebtesten Unterhaltungselektronik ausgestattet sein wollen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Um diese Erwartungen zu erfüllen, werden wir uns zunächst darauf konzentrieren, mehr Produkte anzubieten, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Xiaomi war schon immer eine der beliebtesten Marken bei den jüngeren Besuchern der Banggood-Website, und das Mi 11 Lite ist ein Mobiltelefon, das speziell für dieses Segment entwickelt wurde. Das Debüt des neuen Modells auf Banggood ist der erste Schritt unserer Bemühungen, den Jugendmarkt anzusprechen. Mit Blick auf die Zukunft planen wir, mehr Ressourcen zu investieren, um das Erlebnis für die Zielgruppe zu optimieren, und Banggood zu ihrer Go-to-E-Commerce Plattform zu mahcen", sagte Aaron Chen, CEO von Banggood.

Neben der Veröffentlichung des Mi 11 Lite ist Banggood die einzige unabhängige Website, die zur Teilnahme am Mi Fan Festival 2021 eingeladen wurde. Vom 1. bis zum 20. April wird Banggood gemeinsam mit den offiziellen Plattformen und Partnern von Xiaomi an den Feierlichkeiten teilnehmen und gleichzeitig die Möglichkeiten für weitere Kooperationen ausloten. Zusammen mit einer Reihe spannender interaktiver Aktivitäten bietet Banggood während der Veranstaltung einen erheblichen Rabatt von bis zu 50 % an. Die neuesten und meistverkauften Produkte wie das Redmi Note 10 werden für eine begrenzte Zeit zu den niedrigsten Preispunkten online erhältlich sein. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf den sozialen Medien von Banggood (Facebook, Twitter, Instagram).

Informationen zu Banggood

Banggood wurde 2006 gegründet und ist ein führendes E-Commerce-Unternehmen, das auf seiner Website www.banggood.com und auf Seiten anderer Plattformen zig Millionen registrierten Nutzern mehr als 500.000 Produkttypen anbietet, von Unterhaltungselektronik bis hin zu Kleidung. Banggood hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, der Stadt der Lieferkette, und verfügt über eine globale Reichweite in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika und im Nahen Osten. Das Unternehmen hat kürzlich seine Liste der meistverkauften Produkte für das erste Halbjahr 2020 vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html