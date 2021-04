DGAP-News Your Family Entertainment AG: Renommierte Auszeichnung an Stefan Piëch und sein Team der Your Family Entertainment AG für Einsatz gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 06.04.2021, 09:00 | 57 | 0 | 0 06.04.2021, 09:00 | Your Family Entertainment AG: Renommierte Auszeichnung an Stefan Piëch und sein Team der Your Family Entertainment AG für Einsatz gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen ^

München, 06. April 2021

Renommierte Auszeichnung an Stefan Piëch und sein Team der Your Family Entertainment AG für Einsatz gegen Gewalt und Reizüberflutung im Familienfernsehen.

Dr. Stefan Piëch, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG wird mit dem 10. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums ausgezeichnet. Die 13-köpfige, hochkarätige und unabhängige Jury hat Stefan Piëch aus 12 Nominierten zum Träger des 10. Awards des Internationalen Marken-Kolloquiums gewählt. Besonders beeindruckt hatte die Jury, dass Stefan Piëch "die Welt ein stückweit besser machen möchte und damit bei unserer Zukunft beginnt - bei unseren Kindern", sagt Prof. Dr. Guido Quelle, geschäftsführender Gesellschafter der Mandat Managementberatung und Vorsitzender des Internationalen Marken-Kolloquiums. "Wie Stefan Piëch unternehmerisch, persönlich und ehrenamtlich seinen eigenen Weg geht und einem Thema Aufmerksamkeit schenkt, das viele Leben jeden Tag positiv bereichern kann, hat uns als Jury sehr beeindruckt".

Den Award erhält der TV-Unternehmer für seinen Einsatz gegen Reizüberflutung und Gewalt

im Kinderfernsehen. Mit der Nominierung möchte die Jury des Awards Stefan Piëch und die Your Family Entertainment AG in deren Anliegen unterstützen und Aufmerksamkeit schaffen, sodass Kinder und Jugendliche Zeit vor den Bildschirmen verbringen können, die sie fördert und nicht nachhaltig schädigt.

Stefan Piëch und das Team der Your Family Entertainment AG produzieren und vertreiben Kinder- und Familiensendungen, die kindgerechte Inhalte, positive Werte und Kreativität vermitteln, darüber hinaus edukativ sind und natürlich gewaltfrei - und das passte ganz ins Bild des Internationalen Marken-Kolloquiums, um auch in diesem Jahr einen würdigen Preisträger zu finden. Stefan Piëch folgt damit unter anderem dm-Gründer Professor Götz Werner, Mag. Dr. Carl Manner oder Dr. Alfred Hudler, Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG.

