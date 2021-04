BringCom begrüßt neuen Managing Director für Datanet in Uganda

BringCom Incorporated, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen in Afrika, freut sich, Allen Chimhende als neuen Managing Director von Datanet zu begrüßen. Chimhende bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Telekommunikation und Management in das Unternehmen mit, da er zuvor als Managing Director in mehreren ostafrikanischen Ländern, einschließlich Uganda, gearbeitet hat. Als Teil des strategischen Akquisitionsvorhabens von Datanet durch BringCom hat das Unternehmen 2020 seine Dienstleistungsabdeckung über Uganda hinaus ausgeweitet und bedient nun neue gewerbliche Kunden in Ost- und Westafrika. Chimhende wird bei der weiteren Ausführung dieser Strategie zur Seite stehen und zusätzliche Dienstleistungen in der Region einführen. Unter der Leitung von Chimhende blickt BringCom erwartungsvoll auf die Positionierung von Datanet als konkurrenzfähiger Anbieter von Kommunikationslösungen in der Region.

Über BringCom (www.bringcom.com)