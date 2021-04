Mit einem grossangelegten Programm namens “ Community Distributed Generation“

soll der Einsatz nachaltiger Lösungen zur dezentralen Energieerzeugung gefördert werden. Und Bloom sichert sich einen grossen Teil des Kuchens. Das „Startportfolio“ wird in New York bereits installiert. Um Netzüberlastungen, Erweiterungen des Stromnetzes oder Spitzenbelastungen zu vermeiden, werden Entwicklungsgesellschaften motiviert Brennstoffzellenanlagen in das Stromnetz zu integrieren. Mit dem Ziel: Emissionen, Kosten zu reduzieren und die Netzzuverlässigkeit zu steigern.

Teilnehmer des Programms erhalten Stromrechnungsgutschriften für die Nutzung des durch Bloom’s Brennsotffzellen dezentral produzierten Stroms. Eine win-win-Situation: Die Stromversorger sparen sich Ausbaukosten des Stromnetzes, die Verbraucher – i.d.R. kleinere Unternehmen und Privathaushalte – erhalten günstigeren Strom mit „gutem Umweltgewissen“. Und die Developer können mit Nachhaltigkeit werben.

„Coupling Daroga Power’s expertise in distributed energy generation and structured finance along with Bloom’s cleaner and more resilient energy is a game changer for New York communities,” äußern sich David Matt und Ory Moussaieff, Gründer der Daroga Power. “Supporting our nation’s goals to provide reliable power and combat climate change, we look forward to continuing to deploy such innovative energy sources throughout the country.“

“Our communities deserve greater choice and clean energy options,” so David Arfin, Mit-Gründer und CEO von NineDot Energy. “By partnering with Bloom, we are proud to bring sustainable and reliable energy to New Yorkers, accelerating NineDot’s position as a leading developer of distributed energy solutions in New York City.”

“Our employees, customers, shareholders and regulators are looking to us for the cleanest energy solutions we can deliver. SJI is committed to advancing positive environmental outcomes, including reducing carbon emissions, promoting energy efficiency, and enhancing the deployment of clean energy technologies,” sagt Mike Renna, CEO und President von SJI. “Our partnership with Bloom helps us take an additional step in our efforts to build a clean energy future in our region.”

2021 – Gesamtjahr: Umsatz auf Vorjahresniveau, Verlust reduziert

Weil Sonderfaktoren der 2019er Bilanz entfielen erreichte man trotz einem Plus von 11 % bei den Auslieferungen insgesamt einen „nur“ um rund 1,1 % gesteigerten Umsatz von 794,2 Mio USD (Vorjahr: 785,2 Mio USD). Insgesamt wurden 132,6 MW ausgeliefert – spannend die kräftige Steigerung im Q4. In dem der Umsatz um 16,8 % auf 213,5 Mio USD gesteigert werden konnte(Q4-19: 213,5). Mit Auslieferungen von 45 MW Leistungsvolumen (plus 16,6 %), die bei Inbetriebnahme beim Kunden „abrechnungsfähig“ wurden.

Und im Gesamtjahr reichte es zu einer Bruttomarge von 20,9 %. Weil man 94,4 Mio USD weniger an aktienbasierten Aufwendungen in 2020 hatte halbierte sich der operative Verlust auf 10,2 % (2019: Minus 29,6 %). Insgesamt bleibt ein Verlust von 1,14 USD je Aktie, bereinigt von 0,67 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 2,67 USD, respektive 1,07 USD

Bruttomarge 25,5% erreicht im Q4

Hiermit konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden. Insbesondere durch Kosteneinsparungen im Produktionsprozess, die rund 38 % betrugen. Also macht Bloom genau das, was man erwartet: Serienfertigung, Effizienzsteigerung und Erfahrungskurve führen zu Kostenvorteilen. Diese werden einmal dazu genutzt Wasserstoff günstiger zu produzieren oder zu verbrennen, andererseits sorgen sie dafür, dass die „Wasserstoffs“ ihre Verlustphase auf absehbare Zeit verlassen können.

Auch die Kosten der Aktienkompensationsprogramme reduzierten sich im Q4. Insgesamt erreichte Bloom im Q4 einen Verlust von 0,16 USD je Aktie, bereinigt von 0,08 USD. Im Vorjahr lag man noch bei Minus 0,58 USD, respektive 0,29 USD bereinigt. Ein erfolgreiches Q4, das den Weg weist in 2021 und einen sich nähernden Break-even.

Schwieriges Jahr abgeschlossen und jetzt Hoffen auf Biden

So äussert sich am 12.02.2021 KR Sridhar, Gründer, Chairman und CEO von Bloom Energy: “2020 was a year unlike any other in modern history as we dealt with the dual challenges of the COVID-19 global pandemic and an uncertain economy. Yet, Bloom Energy’s management team and employees proved resilient in executing our business plan, delivering strong financial performance, solid operating results and significantly improving our balance sheet.

We are well-positioned for growth as we implement our technology road map and build applications for the Bloom Energy Server that solve critical energy problems like resiliency, reducing carbon emissions and costs. As we enter 2021, there are many positive developments. The Biden Administration is embracing proactive climate change policies and continuing a low-interest environment while focusing on critical infrastructure investments that fit well with our strategic approach. And, beyond the United States, there is significant momentum in Asia and opportunities to grow in other markets around the world. We believe our work in 2020 provides a spring board for success in 2021 and beyond.”

Und grosse Chancen durch die Entwicklung der Ergebnisse des Q4 sah im Februar

Greg Cameron, Stellvertretender CEO und CFO von Bloom Energy und ergänzte: “We were encouraged by the financial performance during the fourth quarter of 2020 across revenue, gross margin, operating income and cash. Our bookings in the second half of the year gained momentum, and we have a strong backlog for 2021 that provides high project visibility into our 2021 guidance framework and improving cash flow outlook. We continue to make significant progress on reducing our product costs, and our technology investments remain on track.”

Die Zahlen

Summary GAAP Profit and Loss Statements ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue 185,761 144,318 188,595 628,454 687,590 Gross Profit 63,626 55,987 24,948 165,793 97,587 Gross Margin 25.5% 28.0% 11.7% 20.9% 12.4% Operating Expenses 68,144 56,359 72,820 246,578 330,391 Operating Loss (4,518) (372) (47,872) (80,785) (232,804) Operating Margin (1.8%) (0.2%) (22.4%) (10.2%) (29.6%) Non-operating Expenses1 22,620 11,582 20,415 76,768 74,064 Net Loss (27,138) (11,954) (68,287) (157,553) (306,868) GAAP EPS ($0.16) ($0.09) ($0.58) ($1.14) ($2.67)

1. Non-Operating Expenses and tax provision and non-controlling interest

Preliminary Summary Non-GAAP Financial Information 1 ($000) Q420 Q320 Q419 FY20 FY19 Revenue 249,387 200,305 213,543 794,247 785,177 Cost of Revenue2 182,097 140,750 180,001 610,979 642,161 Gross Profit 2 67,290 59,555 33,542 183,268 143,016 Gross Margin 2 27.0% 29.7% 15.7% 23.1% 18.2% Operating Expenses2 55,300 44,192 45,356 190,160 179,529 Operating Income (loss) 2 11,990 15,363 (11,814) (6,892) (36,513) Operating Margin 2 4.8% 7.7% (5.5%) (0.9%) (4.7%) Adjusted EBITDA 3 25,521 27,673 1,188 45,497 42,915 Adjusted EPS 4 ($0.08) ($0.04) ($0.29) ($0.67) ($1.07)

1. Reference pages 12-15 for detailed reconciliation of GAAP to Non-GAAP financial measures 2. Excludes stock-based compensation 3. Adjusted EBITDA is net income (loss) excluding non-controlling interest, gain (loss) on derivative revaluations, fair value adjustment for PPA derivatives, stock-based compensation, provision for income taxes, depreciation and amortization, interest expense and other one-time items 4. Adjusted EPS is net income (loss) excluding non-controlling interest, gain (loss) on derivative revaluations, fair value adjustment for PPA derivatives and stock-based compensation using the adjusted Weighted Average Shares Outstanding (WASO) share count Gesunder Umsatzmix Der Umsatz im Q4 setzte sich zusammen aus 171,8 Mio USD Produktverkäufe, 23,8 Mio USD Installationsrechnungen, 32,1 Mio USD Servicedienstleistungen und 16,6 Mio USD Strom-Erträge. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 setzte sich zusammen aus 518,6 Mio USD Produktverkäufe, 101,9 Mio USD Installationsrechnungen, 109,6 Mio USD Servicedienstleistungen und 64,1 Mio USD Strom-Erträge. Prognose 2021 Mit einem Umsatz von 950 Mio USD bis zu einer Mrd USD will man in 2021 eine Bruttomarge von 25 % erreichen und operativ 3 % erreichen mit einem positiven Cash Flow. Also soll sich die Zeit der Verluste dem Ende zuneigen. Und verdammt viel Zukunft sieht der CEO und Gründer Sridhar Und erwartet seine Brennstoffzellen, die ursprünglich auf Erdgas ausgelegt waren, durch laufende Verbesserungen zu „Marktführern" zu machen. Grüner Wasserstoff als Treibstoff, fortsetzung der technologischen Weiterentwicklungen und verstärkte Anstrengungen im Bereich Elektrolyse sollten Bloom nahc vorne bringen. Un dwenn auch mit weniger „Verkaufstalent" als Andy Marsh, so doch überzeugend in seiner Argumentation. Bloom will einen fetten Batzen vom Billionenmarkt den gerade die weltweiten Wasserstoffintiativen erschaffen oder fördern. Und auch wenn man erst 2019 die ersten Brennstoffzellen mit Wasserstoff „befeuerte" und erst in 2020 mit der Produktion von Elektrolyseuren begann, so kann man doch auf einen mittlerweile jahrzehntelang aufgebauten Erfahrungsschatz in der Technologie schöpfen. Und so erwähnte der CEO wichtige Milestones der Entwicklung im Earnings Call: Kooperation mit SK Engineering und Construction (Tochter des Plug Power Partners SK Group) und gemeinsamer Gewinn einer Ausschreibung in Südkorea letzten November. Erwähnt auch die Kooperation mit Samsung Heavy Industries im Schiffsbereich. Noch besteht das Brot und Butter Geschäft Bloom's aus Erdgas betriebenen 100 kw Brennstoffzellenanlagen. Aber die neuen Entwicklungen in Richtung Wasserstoff, Mobilität, Decarbonisierung und Ausbau der Kapazitäten zeigen in eine „goldene Zukunft". Hier verzögerte man eine Investition von 50 bis 75 Mio USD auf Mitte dieses Jahres, um die Produktionskapazitäten annähernd zu verdoppeln auf 400 MW für Brennstoffzellen und rund 1 GW für Elektrolyseure. Eine weitere Verdopplung wäre am bestehenden Standort möglich. Jedenfalls ist die Auftragslage derartig rosig, dass bereits jetzt die Prognose für 2021 aus bestehenden Aufträgen erfüllt werden kann. Also noch viel Luft und Fantasie… Oder … "not reliant on any new bookings to meet our projections," CFO Greg Cameron said on Wednesday's earnings call.