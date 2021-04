Die Wall Street nach den starken US-Arbeitsmakrtdaten vom Freitag in Feierlaune - sowohl Dow Jones als auch der Leitindex S&P 500 auf Allzeithoch. Das verhilft auch dem Dax zu einem neuen Allzeithoch im Bereich von 15300

Die Wall Street nach den starken US-Arbeitsmakrtdaten vom Freitag in Feierlaune - sowohl Dow Jones als auch der Leitindex S&P 500 auf Allzeithoch. Das verhilft auch dem Dax zu einem neuen Allzeithoch im Bereich von 15300 Punkten - trotz Lockdown. Geht die Party an der Wall Street nun ungebremst weiter? Die Luft für weitere Anstiege wird technisch gesehen nun dünner, dazu kommt eine euphorische Stimmung der Investoren, die sich in der besten aller denkbaren Welt wähnen. Ein wichtiger Faktor der Rally ist der Dollar, der zuletzt schwächer tendierte und damit die Aktienmärkte unterstützte. Die Daten vor allem aus den USA ziegen klare Anzeichen einer Überhitzung der Wirtschaft mit Inflationsgefahren..

