Westdeutsche verbrauchen über fünf Prozent mehr Strom als Ostdeutsche (FOTO)

- Stromverbrauch im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen am höchsten

- Niedrigster Strombedarf in Berlin, dort gibt es die kleinsten Haushalte

- Durchschnittlicher Stromverbrauch sinkt - Strompreise auf Rekordniveau



Stromkund*innen aus dem Westen Deutschlands verbrauchen durchschnittlich 3.169

kWh Strom pro Jahr. Das sind 5,4 Prozent mehr, als ostdeutsche Haushalte angeben

(Ø 3.007 kWh).





Stromverbrauch im Saarland am höchsten, in Berlin am niedrigstenHaushalte im Saarland und in Rheinland-Pfalz verbrauchen am meisten Strom(https://www.check24.de/strom/) . Im Schnitt benötigen sie 3.340 kWh bzw. 3.337kWh Strom pro Jahr.1) Und das, obwohl die Anzahl von Personen je Haushalt dortim bundesweiten Vergleich nur im Mittelfeld liegt.2) Auch in Niedersachsen istder Stromverbrauch (https://www.check24.de/strom/stromverbrauch/) mit 3.335 kWhüberdurchschnittlich hoch, gleichzeitig sind dort zusammen mit Baden-Württembergdie Haushalte am größten.Vergleichsweise sparsam sind Verbraucher*innen aus Berlin (Ø 2.556 kWh) undHamburg (Ø 2.677 kWh). Das passt auch zur durchschnittlichen Haushaltsgröße, diein den Stadtstaaten am geringsten ist.Durchschnittlicher Stromverbrauch sinkt - Strompreise auf RekordniveauIm Bundesdurchschnitt geben CHECK24-Kund*innen einen jährlichen Stromverbrauchvon 3.149 kWh an. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren: 2019 lag derdurchschnittliche Stromverbrauch bundesweit bei 3.332 kWh, im Jahr davor bei3.381 kWh pro Jahr."Modernere Geräte verbrauchen meistens auch weniger Strom, gleichzeitig sank dieZahl an Personen je Haushalt in den vergangenen Jahren", sagt Lasse Schmid,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Aufgrund der aktuellen Rekordstrompreisezahlt sich ein niedrigerer Verbrauch allein jedoch nicht aus. Nur durch einenAnbieterwechsel senken Stromkund*innen ihre Kosten effektiv."1)Betrachtet wurde der von Kund*innen angegebene Stromverbrauch aller 2020 überCHECK24 abgeschlossenen Stromverträge.2)Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen: BiB, https://ots.de/7mAYwr