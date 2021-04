DAX auf Allzeithoch – Exportdynamik stimmt zuversichtlich

Der DAX konnte schon Ende März die bisher unerreichte Marke von 15.000 Punkten überspringen und zeigt derzeit keine Anzeichen einer größeren Verschnaufpause.

Genau hier hat der DAX einen Schwerpunkt mit den Branchen Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, Chemie oder auch Baustoffe sowie Logistik. Einen besonders deutlichen Kursschub hatten die Autobauer zu verzeichnen, nachdem sich die massiven Investitionen in Elektroantriebe in den letzten Jahren auszuzahlen scheinen. Zuletzt profitierte zudem der Finanzsektor aufgrund der Aussicht auf inflationsbedingt steigende Zinsen. Wegen seines Schwerpunkts im Bereich zyklischer Werte hat der DAX im internationalen Indexvergleich noch weiteres Aufholpotenzial.

Die Treiber der aktuellen DAX-Rallye sind einerseits die schon seit letzten Herbst stattfindenden Umschichtungen zulasten der Gewinner in der Coronakrise, v.a. aus dem Technologiebereich, und zugunsten zyklischer bzw. vom anstehenden überdurchschnittlichen globalen Konjunkturaufschwung profitierender Unternehmen.

Der DAX-Kursindex (exklusive Dividenden) notiert derzeit gerade einmal kurz über seinen Höchstständen von 2017, während bspw. US-amerikanische Indizes auf Kursbasis schon lange immer wieder neue Allzeithochs markierten. Zwar sind Aktienbörsen den realwirtschaftlichen Entwicklungen in der Regel einige Monate voraus, haben also bereits einen Großteil der wirtschaftlichen Erholung nach der globalen Corona-Rezession eingepreist. Trotzdem steht – voraussichtlich unter zeitweise höheren Schwankungen – weiteren Kursgewinnen in den kommenden Monaten nichts im Wege, denn der Aufschwung wird sich auch 2022 fortsetzen.

US-Infrastrukturpaket sorgt für Schwung

Die US-Konjunktur wohl noch durch mindestens ein sehr großes und mittelfristig wirkendes Fiskalpaket mit Fokus auf Infrastrukturinvestitionen weiter angefeuert, wovon exportorientierte deutsche Unternehmen noch einmal zusätzlich profitieren werden.

Entsprechend stieg der ifo-Geschäftsklimaindex zuletzt erneut an. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland notiert derzeit mit 66,6 Punkten ebenfalls auf einem Rekordhoch und verdeutlicht außergewöhnlich positive Geschäftsaussichten für die Industrie.

Das größte Risiko ist kurzfristig, dass die bestehenden Lockdown-Maßnahmen in Europa auf die Industriebetriebe ausgeweitet werden müssten oder Lieferketten durch Grenzschließungen wieder unterbrochen würden und dadurch die europäische Industrie von der boomenden Weltwirtschaft abgeschnitten wäre.

Foto: zukunftsbilanzen.de Ein Kommentar von Carsten Mumm

Er ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Das Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung für vermögende Privatkunden, Unternehmer, Immobilienkunden und institutionelle Kunden.

