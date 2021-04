06.04.2021 / 10:00

Beteiligungsgesellschaft EMERAM: Portfoliounternehmen Frostkrone Food Group stärkt internationale Präsenz mit Akquisition von Abergavenny Fine Foods Ltd

- Abergavenny Fine Foods Ltd ist Marktführer in Großbritannien für Retail- und Food-Service



- Frostkrone Food Group weltweit nun mit sieben Standorten

- Insgesamt fünf Anschlussakquisitionen seit Einstieg von EMERAM Capital Partners 2017



München/Rietberg, den 6. April 2021 - Die Frostkrone Food Group, ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft EMERAM Capital Partners und einer der führenden Hersteller von Tiefkühl- Fingerfood und Snacks in Europa, hat den britischen Lebensmittelhersteller Abergavenny Fine Foods Ltd erworben. Mit der Expansion stärkt die Frostkrone Food Group ihre internationale Präsenz und erweitert ihr Produktsortiment. Abergavenny Fine Foods Ltd gilt als Marktführer im englischen Retail- und Food-Service.

Das Unternehmen mit Sitz in Südwales stellt Fingerfood und Snacks für den Tiefkühl- und Frischebereich her. Im derzeit stark nachgefragten Free from-Segment verfügt Abergavenny Fine Foods Ltd über ein breites Produktsortiment an veganen, gluten- oder laktosefreien Lebensmitteln. Zu den Kunden zählen namhafte, weltweit tätige Lebensmittel- und Food Service-Marken. Wichtige Exportmärkte sind Australien, Japan und die USA. Der bisherige Managing Director Jason Rees wird Abergavenny Fine Foods Ltd auch künftig leiten.



Dr. Christian Näther, Gründungspartner von EMERAM, sagt: "Die erfolgreiche Expansion der Frostkrone Food Group bestätigt unsere Positionierung als Business Development Partner. EMERAM ermöglicht mit seiner Kompetenz und Kapitalkraft das nachhaltige Wachstum. Seit unserem Einstieg 2017 konnten wir nunmehr die fünfte Anschlussakquisition realisieren und jährlich ein zweistelliges Umsatzwachstum erreichen. Damit haben wir die Frostkrone Food Group zu einem Global-Player mit weltweit sieben Standorten und rund 800 Mitarbeitern weiterentwickelt. Von unserem umfassenden Engagement für die Portfoliounternehmen profitieren Mitarbeiter, Kunden und Investoren gleichermaßen."