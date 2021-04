Pontus gibt weiteres Update zur Produktionsanlage Surrey

VANCOUVER, B.C., 6. April 2021. Pontus Protein Ltd . (TSXV: HULK, FSE: 8YC) („Pontus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erhalt der Plangenehmigung für seine Produktionsanlage in Surrey, British Columbia (die „Surrey-Anlage“) von Fraser Health bekanntzugeben. Dies ist der letzte Schritt in der Genehmigung zu Mieterausbauten und wurde der City of Surrey zum Abschluss der Genehmigungen für die Surrey-Anlage übermittelt.

Pontus hat vor der endgültigen Genehmigung erlaubte Arbeiten an der Produktionsanlage in Surrey aufgenommen. Der Aquaponik-Partner von Pontus, ML Aquaponics Inc., hat heute mit der Installation des kommerziellen Aquaponik-Systems begonnen. Der leitende Berater von ML Aquaponics Inc. ist Fischbiologe mit mehr als 34 Jahren Erfahrung in der Wasserumwälz-Technologie und arbeitet seit 1991 als Aquaristik-Berater. Er arbeitet zusammen mit Steve McArthur, Chief Technology Officer von Pontus, an der Optimierung des Aquaponik-Zyklus.

In den nächsten Wochen wird ein vorläufiges Baustellenbüro für den CTO errichtet werden. Die Baustelle wird außerdem auf die Installation der Böden für das Aquaponik-Ökosystem vorbereitet werden. Dies beinhaltet die Einrichtung von 587 Bohrstellen mit 15 mm x 100 mm großen Bohrlöchern für Bewehrungsstäbe zur Betonverstärkung. Ein Superintendent wird die Schalungsarbeiten an Beton-Fischaquarien und Installationsrohren in Vorbereitung auf den Betonguss an der Baustelle überwachen, sobald Pontus die Genehmigungen für Mieterausbauten erhalten hat. Das Design des Aquaponik-Ökosystems imitiert Flussläufe und schafft reichhaltige Lebensbedingungen für Fische und Pflanzen, ein unerlässlicher Bestandteil im Aquaponik-Zyklus.

Weitere Informationen zu den Entwicklungen bezüglich der Pontus-Betriebsstätte in Surrey, British Columbia, sind in den Medienmitteilungen des Unternehmens vom 24. Februar 2021, vom 3. Februar 2021 und vom 31. März 2021 erhältlich, welche auf SEDAR abgelegt sind.

Über Pontus Protein Ltd.

Pontus Protein Ltd. ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das Proteine auf Basis von Wasserlinsen für gewerbliche Zwecke herstellt. Mit seinem markenrechtlich geschützten „Closed Environment Vertical Aquaponic System“ (CEVAS) erfindet Pontus die Landwirtschaft sozusagen neu und ist damit Wegbereiter der „Landwirtschaft von morgen“. Pontus hat sich auf den vertikalen Anbau von Wasserlinsen im Gewächshaus spezialisiert. Diese Wasserlinsen benötigen 95 % weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft und es werden keine Pestizide oder Chemikalien eingesetzt. Pontus bemüht sich um eine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise und sieht diese Lösung in der Bereitstellung von nachhaltigen, biologisch sicheren und rein pflanzlichen Proteinen aus dem Gewächshausbetrieb. Die Wasserlinsen von Pontus werden alle 24 Stunden geerntet, übertreffen selbst die Qualität der Bio-Zertifikate und können auf relativ kleinem Raum in jeder beliebigen Klimazone angebaut werden. Unser Protein aus Wasserlinsen ist voll bepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und sämtlichen Aminosäuren und ist damit eine vollwertige Proteinnahrungsquelle. Pontus hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Nahrungssektor zu revolutionieren, der derzeit ausschließlich auf zwei Hauptproteinquellen setzt: Soja und Erbsen. Das Linsenprotein ist dem Protein von Erbsen und Soja klar überlegen. Es enthält über 40 % Protein, während der übliche Proteingehalt zwischen 5 und 36 % beträgt*. Pontus will sich als DER Lieferant von Basisprotein für pflanzliche Lebensmittelprodukte etablieren und damit auch zum Vorreiter der weltweiten Bewegung werden, die in der Welt begonnen hat, von fleischbasiertem zu pflanzlichem Protein überzugehen.