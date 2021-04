Helix gibt den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3 Millionen CAD bekannt

VANCOUVER, BC, 5. April 2021 - Helix Applications Inc. (TSXV: HELX) (das "Unternehmen" oder "Helix") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 3.000.000 CAD brutto (die "Privatplatzierung") abgeschlossen hat. In Verbindung mit der Privatplatzierung wurden 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie ausgegeben.

Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für die weitere Entwicklung seines auf Blockchain fokussierten Geschäfts sowie für allgemeine und administrative Ausgaben zu verwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Smaller Company Capital Ltd. ("SCC") eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses zu zahlen, der durch die von SCC vermittelten Zeichnungen im Rahmen der Privatplatzierung erzielt wurde (210.000 $). Zusätzlich gab das Unternehmen an SCC eine Finder's Option zum Erwerb von bis zu 7 % der im Rahmen der Privatplatzierung emittierbaren Aktien aus, die sich auf die Bruttoerlöse aus den Gesamtverkäufen im Rahmen der Privatplatzierung bezieht, die von SCC vermittelt wurden (eine Finder's Option zum Erwerb von bis zu 140.000 Aktien). Diese Finder's Option läuft 24 Monate nach dem Ausgabedatum ab und hat einen Ausübungspreis von 1,50 CAD pro Aktie.

ÜBER HELIX

Helix ist ein Entwickler von Blockchain-Anwendungen und -Technologien, der an der TSX Venture Exchange notiert (TSX Venture: HELX).

Weitere Informationen über das Unternehmen sind auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere des Unternehmens dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine verfügbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten vor. Die Gesellschaft wird kein öffentliches Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchführen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert.