JPMORGAN belässt Airbus auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach einer Branchenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dort hätten Vertreter der Unternehmen eine Rückkehr des Flugaufkommens zum Niveau von vor der Coronakrise mehrheitlich für 2023 bis 2024 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Planungen von Airbus für eine Erholung der Ergebnisse bis 2024 seien realistisch./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2021 / 17:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2021 / 17:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.