Drama um Oracle: Google wechselt zu SAP - droht nun der Absturz?

Während in Deutschland am Ostermontag Feiertagsruhe herrschte, startete die Woche für Oracle (US68389X1054) mit einem heftigen Tiefschlag: Erst verlor man gegen die Google-Muttergesellschaft Alphabet (US02079K3059) vor dem Obersten US-Gerichtshof eine milliardenschwere Klage wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen, dann kündigt dieser auch noch an, seine internen Finanzoperationen nun mit Software von SAP (DE0007164600) zu führen.Milliardenschweres Verfahren über JahreDabei konnte Oracle sich in der Vorinstanz noch durchsetzen, doch am Ostermontag hob der Supreme Court in Washington in einer 6:2-Entscheidung die Entscheidung wieder auf. Hintergrund des Verfahrens waren angebliche Urheberrechtsverletzungen im Programmcode des Handy-Betriebssystem Google Android. Google hatte rund 11.000 Zeilen Software-Code der Programmiersprache Java genutzt. ...