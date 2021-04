Die ersten Bohrergebnisse von Ready Set Golds Northshore-Projekt lesen sich vielversprechend.

Die Geologen von Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY; FRA: 0MZ) sind nach Auswertung der ersten sechs von insgesamt 13 Bohrungen auf dem Northshore Goldprojekt im Schreiber-Hemlo Grünstein Gürtel in Ontario zuversichtlich, dass sich die bekannte Goldmineralisierung in parallel verlaufenden Venen über wesentlich längere Abschnitte und vor allem in größere Tiefen erstreckt, als dies bei historischen Erkundungen angenommen worden ist.

Ready Set Gold hat ein neues geologisches Modell entwickelt und glaubt damit den passenden Schlüssel für weitere erfolgreiche Bohrungen in den Händen zu halten. Das Northshore Projekt, das RDY zu 100 Prozent gehört, könnte dadurch schnell größer werden. Zuvor war der Besitz zwischen GTA Gold und Balmoral Gold zersplittert, was einen einheitlichen Explorationsansatz erschwert hatte. Trotz einer historischen Ressource von 1,2 Mio. Unzen Gold sind gerade einmal 5 Prozent des Projekts systematisch erkundet. Die Ergebnisse der verbleibenden 7 Bohrlöcher werden veröffentlicht, sobald Proben verfügbar sind. Das Unternehmen erwartet, dass dies in den nächsten 3 bis 4 Wochen der Fall sein wird.