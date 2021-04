Core One Labs-Tochter Vocan erweitert ihr Produktvermarktungsteam

Vancouver, British Columbia, Kanada – 6. April 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“ oder „Core One Labs“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) ihr Produktvermarktungsteam durch den Neuzugang von Dr. Elizabeth Matthews als Head of Scientific and Regulatory Affairs erweitert hat.

Dr. Matthews wird die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie die Vermarktung von Vocans neuen Produktangeboten beaufsichtigen und sich auch um die Behördenverfahren, die zwischen der Entwicklung im Labor und der Vermarktung absolviert werden müssen, kümmern.

Dr. Matthews verfügt sowohl als Wissenschaftlerin als auch als Expertin für regulatorische Angelegenheiten über umfangreiche Erfahrungen. Ihre Kenntnisse und ihr Geschick im Umgang mit Behördenverfahren und Zulassungsanforderungen für wissenschaftliche Produkte werden dazu beitragen, dass die zeitlichen Abläufe im Zusammenhang mit der Markteinführung von Vocans geschützten alternativen Medizinprodukten effektiv verkürzt werden können. Dr. Matthews hat als Mikrobiologin mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Impfstoffentwicklung und -lizenzierung. Ihre Führungserfahrung konnte sie sowohl in kleineren als auch großen Biotechnologiefirmen sammeln, wo sie die Forschungsteams von der frühen Produktentwicklungsphase bis hin zur Skalierung, Herstellung und endgültigen Produktfreigabe beaufsichtigte.

Zuvor war die Expertin in den Bereichen Qualitätssicherung (QA) und Regulatory Affairs Management bei Pfizer Canada tätig, wo sie unter anderem für die Koordination aller Qualitätskontrollprüfungen sowie die gesamte Kommunikation mit den Regierungsbehörden verantwortlich zeichnete. Zuletzt war Dr. Matthews als Head of Scientific & Regulatory Affairs in leitender Funktion beim Technologie-Inkubator Green Sky Labs beschäftigt, der disruptive Technologien für den Biotechnologiesektor und verwandte Branchen entwickelt hat. Dr. Matthews ist im Umgang mit kontrollierten Substanzen sowie in der Abwicklung komplexer Behördenverfahren unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards äußerst versiert. Im Jahr 1995 absolvierte Dr. Matthews ihr Bachelorstudium (B.Sc. (Honours)) in Biochemie mit Schwerpunkt Mikrobiologie an der University of St. Andrews in Schottland. Es folgte ein Doktorratsstudium (PhD) in Mikrobiologie, das Dr. Matthews 2003 an der University of Victoria abschloss.