Märkte am Dienstag: Neues DAX-Rekordhoch – Microsoft-Aktie im Steigflug

Der DAX kletterte am Dienstag wieder einmal auf ein neues Rekordhoch. Weitere dürften folgen, denn auch an der Wall Street wurden zuletzt neue Hochs erreicht.

Am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende hat der DAX neue Rekordstände erklommen. Zeitweise ging es über die 15.200er-Marke nach oben. Die Kletterpartie dürfte sich hier vorerst weiter fortsetzen, denn die Vorgaben aus den USA sind nach wie vor hervorragend. So haben der Dow Jones und der S&P 500 am Ostermontag ebenfalls neue Allzeithochs markiert.