München (ots) -- 44% der Befragten geben an, dass die Pandemie ihr Kaufverhalten langfristigverändern wird- Die Covid-19-Pandemie erfordert eine neue Segmentierung nach Bedürfnissen undÄngsten der deutschen Konsumenten- Über die Hälfte (55%) der Deutschen ist um ihre Gesundheit besorgt; einDrittel der Verbraucher ist sowohl gesundheitlich als auch finanziell sehrbesorgt- Ein Großteil der Konsumenten plant, nach der Pandemie den Konsum zu reduzieren- Mode als Treiber des Online-Handels: 39% wollen ihre Bekleidung nach derPandemie vermehrt online erwerben- Für ein Drittel der Befragten nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen nochhöheren Stellenwert ein als vor der PandemieDie aktuelle Changing Consumer Priorities Study der UnternehmensberatungAlixPartners zeigt, dass Covid-19 das Konsumverhalten in Deutschland auch nachdem Ende der Pandemie langfristig prägen wird. So gibt fast die Hälfte derbefragten deutschen Verbraucher an (44%), dass sie ihre Einkaufsgewohnheitendurch die Pandemie dauerhaft geändert hat - und dies auch nach Ende der Pandemiebeibehalten wird. Das ist nur eines der Ergebnisse der empirisch basiertenUmfrage über sich ändernde Verbrauchergewohnheiten. Darin hat AlixPartners aucheine neue Art der Konsumentensegmentierung entwickelt. Diese unterscheidetVerbraucher nach ihren durch die Pandemie geprägten Bedürfnissen und Ängstensowie traditionellen demografischen Merkmalen.Konsum rückläufig - langfristige Änderung des Kaufverhaltens zu erwartenDie Studie zeigt, dass deutsche Verbraucher während der Pandemie nicht nur beider Freizeitgestaltung sparen. Insgesamt überwiegt der Anteil der Konsumenten,die Ausgaben im Zuge der Pandemie reduziert haben. Das ist in 12 der 15untersuchten Bereiche, unter anderem bei Bekleidung (über 40%), der Fall. Nurbei Haushaltswaren und Lebensmitteln ergibt sich netto eine höhere Prozentzahl(etwa 20%)."Wir sehen, dass entgegen der landläufigen Meinung nicht nur der Freizeit- undEventbereich von der Pandemie betroffen ist", ordnet Peter Heckmann, ManagingDirector bei AlixPartners, die Zahlen ein. "Zwar sind die negativenSpitzenreiter beim Konsum der letzten Monate wie erwartet die Tourismusbrancheund die Gastronomie, nicht weit dahinter folgen jedoch vermeintlichepandemieunabhängige Branchen wie Bekleidung, Schuhe oderUnterhaltungselektronik."Aus der Studie geht zwar hervor, dass sich knapp zwei Drittel (61%) derBefragten als Impfoptimisten bezeichnen. Trotz der von der Mehrheit erwarteten