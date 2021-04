SK Capital Partners rundet Übernahme von IPACKCHEM ab

SK Capital Partners LP, eine private Kapitalanlagegesellschaft mit Schwerpunkt auf den Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimittel, hat die zuvor angekündigte Übernahme der IPACKCHEM Group SAS („IPACKCHEM“ bzw. das „Unternehmen“), eines führenden Anbieters nachhaltigkeitsorientierter Barriereverpackungen, abgeschlossen.

IPACKCHEM wurde 1987 von Jean-Philippe Morvan als Unternehmensbereich der Air Products Group gegründet. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, spezialisierter Barriereverpackungslösungen. Die führende Marktposition von IPACKCHEM in den Märkten für Pflanzenschutzmittel und Spezialchemikalien wird durch die Selbstverpflichtung des Unternehmens unterstrichen, zu 100 Prozent recycelbare Barriereverpackungen aus Kunststoff zu liefern. Der Hauptsitz von IPACKCHEM befindet sich in Paris; das Unternehmen ist in sieben Ländern und auf vier Kontinenten vertreten.