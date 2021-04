Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 7,85 EUR dieser Umkehrpunkt. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Schaeffler ohnehin im Depot haben.

