Krankenkassen fordern Neuanfang für Patientenberatung in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Nach massiver Kritik an der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) fordern die gesetzlichen Krankenkassen einen Neuanfang. "Wir brauchen eine zeitnahe politische Entscheidung, wie die UPD verstetigt werden kann", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Volker Hansen, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei der UPD können die Menschen telefonisch, online oder persönlich Rat zu Behandlungen, Diagnosen oder Kassenleistungen einholen.

Zwischen Union und SPD herrscht Uneinigkeit, wie es mit der UPD weitergehen soll. Der Vertrag des jetzigen Trägers, der Callcenter-Firma Sanvartis, für den Betrieb der UPD endet zwar erst Ende 2022. Doch eine neue Ausschreibung müsste spätestens im November veröffentlicht werden, hieß es.