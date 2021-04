Mönchengladbach (ots) - Nun hat auch das Landgericht Gießen einem geschädigtenVerbraucher Schadenersatz für die Abgasmanipulationen an einem VW T6 Multivan2.0 TDI (Bulli) mit dem Euro 6-Dieselmotor EA288, dem Nachfolgemotor desSchummeldiesels EA189 der ersten Generation, zugesprochen. Das neuerliche Urteilzeigt, dass das VW-Dieselgate 2.0 noch am Anfang steht, während Dieselgate 1.0zusätzlich auch noch lange nicht erledigt ist.Das Landgericht Gießen (Urteil vom 25.03.2021, Az.: 5 O 450/20) hat demVW-Dieselgate 2.0 nochmals Schwung verliehen und die Volkswagen AG einmal mehrfür die Manipulationen an einem VW-T6 in Anspruch genommen. Das Landgericht hatdie Volkswagen AG dazu verurteilt, an den geschädigten Verbraucher für einen VWT6 Multivan 2.0 TDI 4-Motion (Bulli) mit dem Motortyp EA288 und der AbgasnormEuro 6 den Betrag von 24.201,28 Euro als Schadenersatz zuzüglich Zinsen in Höhevon fünf Prozent über dem Basiszinssatz seit dem 3. Dezember 2020 zu zahlen.Ebenso wird festgestellt, dass die Volkswagen AG den Kläger von den durch dieBeauftragung der Prozessbevollmächtigten entstandenen Kosten deraußergerichtlichen Rechtsverfolgung in Höhe von 1242,83 Euro freistellen mussund dass der Rechtsstreit in der Hauptsache in Höhe von 764,17 Euro erledigtist.