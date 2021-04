Codebase erwirbt Anteil von 50 % am NFT-Startup InstaCoin

Neue, in London U.K. ansässige Gesellschaft startet weltweit führende soziale Self-Service- Plattform für NFT

VANCOUVER, BC, KANADA (6. April 2021) – Codebase Ventures Inc. („Codebase“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CODE - FWB: C5B – OTCQB: BKLLF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in InstaCoin, ein in Großbritannien ansässiges Startup für NFT (Non-Fungible Tokens), investiert hat. Die Investition von Codebase in Höhe von £ 100.000 entspricht einem Anteil von 50 % an der neuen, in London ansässigen NFT-Gesellschaft InstaCoin.

„Code hat bereits über sein bestehendes TRAD3R-Investment mit den Köpfen von InstaCoin zusammengearbeitet, und wir sind weiterhin faszinierend von ihrem innovativen Ansatz innerhalb des Blockchain-Ökosystems“, sagte George Tsafalas, der President und CEO von Codebase. „Durch unsere bestehende Geschäftsbeziehung sind wir in der Lage, diese Chance zu nutzen, die es Code ermöglicht, eine Eigenkapitalposition von 50 % in einem frühen Stadium dieser Unternehmung zu etablieren, die das Ziel verfolgt, NTF zu demokratisieren, anstatt sich primär auf individuelle Komponenten mit mehreren Millionen Dollar zu konzentrieren.“

InstaCoin positioniert sich als die weltweit erste soziale Self-Service-Plattform für NFT. Durch InstaCoin ist es den Nutzern möglich, ihre sozialen Profile mit der Blockchain zu verbinden und über ihren eigenen Content unmittelbar NFT-Tokens zu erzeugen. Follower und Fans verbinden sich auf dem freien Markt für unmittelbare Verkäufe.

Dieses einfache, schlanke Modell mit einmaligen Kosten von $ 1 pro NFT hat die Zielgruppe der Millionen von bestehenden Social-Media-Nutzern im Blick, die unmittelbar Verkäufe tätigen und Einnahmen generieren, und sieht ein lebenslanges Provisionsmodell von Seiten der Sekundärmärkte vor.

Die Gesellschaft hinter InstaCoin war früher als TRAD3R bekannt und hat bereits mit einer Social-Trading-Plattform mit Millionen von Nutzern rund um den Globus Erfolge erzielt.

„Nachdem wir TRAD3R aufgebaut hatten, wussten wir bereits, was es bedeutet, den komplexen Aktienhandel einfacher und attraktiver gestalten zu wollen; mit InstaCoin und dem NFT-Markt wenden wir diese Fähigkeiten einfach erneut an“, sagte Rabin Zhang, Head of Blockchain.

Das jüngste Interesse rund um NFT konzentrierte sich auf einzelne teure Tokens, zum Beispiel „Crash & Burn” von Mad Dog, die für über $ 3,9 Mio. verkauft wurde.1 InstaCoin verfolgt einen anderen Ansatz, wie der Gründer Gianni O'Connor erläutert.