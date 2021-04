Soldera übernimmt AmTek Inc.

1. April 2021 - Vancouver, B.C. - Soldera Mining Corp. (CSE: SOLD) (OTC PINK: SLDMF) („Soldera“ oder das „Unternehmen“) freut sich mit Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 26. Februar 2021 und 22. März 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb (die „Transaktion“) sämtlicher Aktien von AmTek Inc. („AmTek“) gegen die Ausgabe von 12.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) abgeschlossen hat.

AmTek ist Eigentümer des Lithium-Explorationskonzessionsgebiets Whabouchi South, das in der Region James Bay/Eeyou Istche in Quebec liegt, und arbeitet an der Entwicklung einer eigenen Technologie zur Herstellung von „grünem Ammoniak“, einer möglichen emissionsfreien Energiequelle.

Die Vergütungsaktien unterliegen den folgenden Wiederveräußerungsbeschränkungen: (i) 1/6 vier (4) Monate nach dem Abschluss; (ii) 1/6 acht (8) Monate nach dem Abschluss; (iii) 1/6 zwölf (12) Monate nach dem Abschluss; (iv) 1/6 sechzehn (16) Monate nach dem Abschluss; (v) 1/6 zwanzig (20) Monate nach dem Abschluss; und (vi) 1/6 vierundzwanzig (24) Monate nach dem Abschluss.

Das Unternehmen hat außerdem 960.000 Stammaktien des Unternehmens an einen Vermittler begeben als Gegenleistung dafür, dass dieser die an dieser Transaktion beteiligten Parteien einander vorgestellt hat. Diese Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk immer mehr auf saubere Energie gerichtet ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält eine Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Titan in der Region Klotz Lake in Nordwest-Ontario.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.