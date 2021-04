Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Aktie der Aareal Bank im ersten Halbjahr 2018 bei 42,93 Euro und ging anschließend nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye in eine Konsolidierung über. Diese reichte coronabedingt bis März 2020 auf einen Tiefstand von 12,28 Euro abwärts. Von da an hatte sich wieder ein Aufwärtstrend eingestellt, der allerdings erst an Aufwärtsdynamik Anfang dieses Jahres gewann und in der abgelaufenen Woche schließlich über den letzten markanten Abwärtstrend zulegen konnte. Daraus könnte bei weiterem Kaufinteresse nun ein Kaufsignal entspringen und den Wert auf mittelfristiger Basis weitere Gewinne sichern.

Wochenschlusskurs gesetzt

Um von einem mittelfristigen Kaufsignal auf Sicht der nächsten Monate profitieren zu können, sollten ein Niveau von 23,50 Euro nicht mehr unterschritten werden. Zielmarken bei einem Long-Investment sind bei 27,28 und 31,50 Euro zu finden. Wer allerdings nicht an Performance einbüßen will, kann hierzu beispielsweise das mit einem festen Hebel von 4,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf die Aareal Bank WKN MC71SX einsetzen. Kurzzeitige Rückläufer hätten dagegen Platz bis auf das Ausbruchsniveau von 24,00 Euro. Tiefer sollte nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst weitere Abschläge auf 22,66 und 21,51 Euro drohen würden. Dies würde entsprechend mit einem Fehlausbruch einhergehen und könnte weitere Verluste nach sich ziehen.