NEW YORK (dpa-AFX) - Auch nach den neuerlichen Kursrekorden an der Wall Street am Ostermontag zeichnen sich am Dienstag keine größeren Gewinnmitnahmen ab. Zwar ging es im vorbörslichen Handel nicht weiter aufwärts, die großen Aktienindizes verharrten aber nahe ihrer Schlusskurse vom Vortag. Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG knapp eine Stunde vor dem Börsenstart wenige Punkte niedriger auf 33 500 Zähler.

Eine überraschend starke Zunahme der Beschäftigung in den USA im März hatte sowohl den Dow als auch den marktbreiten S&P 500 am Vortag auf historische Höchststände getrieben. An der technologielastigen Nasdaq-Börse waren neue Rekorde hingegen ausgeblieben. Auch die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im März stärker als erwartet aufgehellt.