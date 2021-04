BRIGHTON, U.K / München / Karlsruhe (ots) -



Avalara, Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zur Automatisierung der

Steuer-Compliance, gibt die Akquisition von INPOSIA bekannt. INPOSIA ist ein

deutsches Software-Unternehmen, das elektronische Rechnungsstellung

(E-Invoicing), digitale Steuerberichterstattung sowie System- und

Datenintegration bereitstellt, um die digitale Transformation voranzutreiben,

so dass Unternehmen ihre Compliance-Anforderungen in Echtzeit erfüllen können.



Steuerbehörden weltweit setzen zunehmend auf Echtzeit-Compliance, um

finanzielle Transparenz zu erreichen und Betrug zu bekämpfen. Derzeit verlassen

sich mehr als 60 Länder auf E-Invoicing-Systeme - oder wollen diese einführen

-, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, so dass Unternehmen

Transaktionen mit Regierungen validieren müssen. Die exakten Anforderungen

unterscheiden sich zwischen den Ländern und hängen von der Aktualität des

Reportings, der Art der einzureichenden Rechnung, den Wertschwellenwerten für

das Reporting und der Formatierung ab. Unternehmen nutzen hierfür Technologie,

um Prozesse im Zuge der Beschaffungslieferkette zu vereinfachen und die letzten

Schritte der Daten- und Steuerberichterstattung an die Steuerbehörden zu

automatisieren.







Unternehmen. Die eingebettete Technologie erleichtert den Daten- und

Rechnungsaustausch zwischen Geschäftspartnern und Lieferanten. Mit der

E-Invoicing-Lösung von INPOSIA können Unternehmen rechtskonforme elektronische

Rechnungen senden und empfangen. Die Lösung verfügt über 19 Integrationen in

Steuerberichtssysteme auf Länderebene und ist ein zertifizierter Zugangspunkt

für den Austausch elektronischer Rechnungen zwischen privaten Unternehmen und

Behörden im PEPPOL-Netzwerk (Pan-European Public Procurement OnLine).



INPOSIA wird künftig auf den bestehenden E-Invoicing-Funktionen von Avalara in

Brasilien und Indien aufbauen, um Kunden weltweit bei der Echtzeit-Compliance

zu unterstützen.



"Die Kunden von INPOSIA suchen nach einer effizienten Möglichkeit, ihre

Compliance-Anforderungen zu verwalten, und unsere Suite ermöglicht es ihnen,

mittels automatisierter Tools, die erforderlichen Datenaustauschelemente in

bereits vorhandene IT-Lösungen zu integrieren", erklärt Muzaffer Havcarci, CEO

von INPOSIA. "Wir teilen mit Avalara dieselbe Vision, Compliance-Prozesse für

unsere Kunden digital und nahtlos zu gestalten. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit, da somit die Mission der digitalen Compliance weltweit

fortgesetzt wird."



"Durch den globalen digitalen Handel hat die Komplexität der Erhebung

indirekter Steuern und Zölle zugenommen", ergänzt Jayme Fishman, EVP Corporate Seite 2 ► Seite 1 von 2



