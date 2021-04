Mehr Tests und mehr Homeoffice spielen eine wichtige Rolle in der Debatte darüber, wie eine Ausbreitung der Pandemie eingedämmt werden kann. Am Zug ist nun die Politik. Sie muss entscheiden, ob das freiwillige Testangebot der Wirtschaft ausreicht oder ob es gesetzliche Vorgaben geben soll - die Spitzenverbände lehnen solche Auflagen ab.

BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Unternehmen bieten ihren Beschäftigten nach Darstellung der Spitzenverbände der Wirtschaft regelmäßige Corona-Tests an. Vier Wochen nach einem Aufruf testeten zwischen 80 und 90 Prozent der deutschen Firmen oder bereiteten den Teststart unmittelbar vor. Das geht aus Schreiben der Spitzenverbände an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hervor. Zugleich wird auf Probleme wie Lieferschwierigkeiten bei Tests und eine zögerliche Annahme des Angebots bei Beschäftigten verwiesen.

SO VIELE FIRMEN TESTEN



Die Verbände hatten am 9. März an Unternehmen appelliert, ihren Beschäftigten Selbsttests und - wo dies möglich sei - Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. Eine erste Befragung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hatte Mitte März ergeben, dass gut die Hälfte der Betriebe regelmäßig Tests anbietet oder plant, dies in Kürze zu tun.

Nun heißt es in einem neuen "Sachstandsbericht" unter Berufung auf weitere Firmenbefragungen, die "Test-Trendkurve" weise klar nach oben. Demnach führten 90 Prozent der Industrieunternehmen Tests durch oder steckten mitten in der Planung eines Angebots. Auch in der Breite stünden die Unternehmen "in den Startlöchern", heißt es. So seien es aktuell 64 Prozent der Betriebe, die Corona-Tests anbieten. Dazu kämen viele Betriebe, die das in Kürze tun wollten - die Spitzenverbände nennen eine Zahl von 87 Prozent der Betriebe, die bereits regelmäßige Corona-Tests anbieten oder dies bald planen - unabhängig davon, ob Mitarbeiter im Homeoffice sind.

Zu einem völlig anderen Ergebnis kam die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung: Die Corona-Schnelltests am Arbeitsplatz liefen schleppend an. Nur 23 Prozent der Beschäftigten hätten in einer Befragung berichtet, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen könnten. Basis sei eine nicht repräsentative Online-Erhebung des Portals Lohnspiegel.de, das vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Stiftung betreut wird.