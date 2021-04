Bielefeld (ots) - Am 29. Mai haben Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 bis 13

aller Schulformen die Chance, alles Wissenswerte über die Ausbildungsangebote

bei Dr. Oetker zu erfahren. Erstmalig wird die seit mehr als zehn Jahren

erfolgreiche Veranstaltung virtuell durchgeführt. Bundesweit können Schülerinnen

und Schüler, Eltern und Lehrer von 10.00 bis 14.00 Uhr teilnehmen. Studierende,

Auszubildende und Ausbilder geben im Live-Stream Infos aus erster Hand über die

Ausbildungsberufe und Studiengänge, die am Standort Bielefeld angeboten werden.

Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 15.05.21 auf der Website Dr. Oetker Karriere

(https://www.oetker.de/karriere) möglich.



2021 erstmalig im Angebot: Praxisintegriertes Studium Digitale Technologien





Das Familienunternehmen setzt auch beim Thema Ausbildung Akzente in RichtungDigitalisierung. Nachdem im Jahr 2020 der Ausbildungsberuf Kaufmann (m/w/d) fürDigitalisierungsmanagement an den Start gegangen ist, gehört nun auch derpraxisintegrierte Studiengang Digitale Technologien/Data Science zurerfolgreichen und zukunftsorientierten Ausbildungslandschaft des Unternehmens.Dieser Studiengang wird in Kooperation mit der Fachhochschule Bielefeld amCampus Gütersloh in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten. Ziel ist es, Inhalteaus den Bereichen der Mathematik, Algorithmen & Datenstrukturen über Big Dataund Business Intelligence bis hin zu maschinellem Lernen und Industrie 4.0 zuvermitteln. Der innovative Studiengang richtet sich gezielt an Mathematik- undInformatik-begabte Schülerinnen und Schüler. Die Absolventinnen und Absolventenerwerben den Bachelor of Engineering und werden befähigt, die Digitalisierung inUnternehmen voranzubringen und Data Science Projekte zur Lösung technischer,wirtschaftlicher oder naturwissenschaftlicher Fragestellungen durchzuführen."Mit unseren Ausbildungskonzepten in den gewerblich-technischen wie in denkaufmännischen und IT-Bereichen sind wir nah am Puls der Zeit und machen diejungen Menschen fit für die digitale Welt. Und unsere Auszubildenden undStudierenden tragen in den unterschiedlichen Bereichen wiederum maßgeblich zurdigitalen Zukunft dieses Unternehmens bei", bestätigt Ina de Vries, ProfessionalAusbildung im Bereich People and Culture, Germany, bei Dr. Oetker.Folgende Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d) werden den Teilnehmerinnen undTeilnehmern beim Tag der offenen Ausbildung in verschiedenen Sessions undVorträgen vorgestellt: Industriekaufmann, Kaufmann für IT-Systemmanagement,