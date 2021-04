München (ots) - Die nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische

baut ihr Angebot an konsequent klimafreundlichen Altersvorsorge-Lösungen aus.

Mit der neuen fondsgebundenen Basis-Rente bietet Pangaea Life seit dem 1. April

2021 eine staatlich geförderte Vorsorge mit einer lebenslang garantierten

Zusatzrente und einem schon heute garantiertem Rentenfaktor zum Renteneintritt.



"Heute sind wir alle gefragt Verantwortung zu übernehmen", sagt Martin Gräfer,

Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Eigenwohl und Allgemeinwohl

schließen sich keineswegs aus. Unsere neue Basis-Rente zeigt, wie Kunden

mithilfe staatlicher Förderung ihren Lebensstandard im Alter absichern und

zugleich die Lebensgrundlagen künftiger Generationen schützen können."





Der hinter der Basis-Rente stehende Pangaea Life Fonds investiert ausschließlichund transparent in konkrete Sachwert-Anlagen des Zukunftsmarktes erneuerbareEnergien. Dadurch verspricht die Basis-Rente ausgezeichnete Rendite-Chancen beigeringer Volatilität jenseits der Aktienmärkte.Von der hohen steuerlichen Begünstigung der Basis-Rente (Rürüp-Rente)profitieren vor allem Selbstständige und gutverdienende Angestellte. Denn geradePersonen mit einem hohen versteuerungspflichtigen Einkommen reduzieren ihreSteuerlast damit erheblich. Die Beiträge der Pangaea Life Basis-Rente könnenKunden aktuell zu 92 Prozent steuerlich geltend machen, ab 2025 sogar zu 100Prozent. Flexibel möglich sind Einmalzahlungen ab 2.500 Euro oder laufendeBeiträge schon ab 25 Euro monatlich.Mit der Basis-Rente setzen sicherheitsbewusste Kunden auf Sachwert-Investitionenim Zukunftssektor erneuerbare Energien, deren Erträge größtenteils durchlangfristige Stromabnahmeverträge abgesichert sind. Transparenz steht dabei anerster Stelle: Der Pangaea Life Sachwerte-Fonds umfasst aktuellWindkraft-Anlagen in Dänemark und Norwegen, Solar-Parks auf der iberischenHalbinsel und Kleinwasser-Kraftwerke in Nord- und Zentral-Portugal.Seit Auflage des Fonds im Jahr 2018 setzt Pangaea Life bei allen Produkten aufnachweisbare und effektive Nachhaltigkeit: Über die Laufzeit des Fondsverminderten die grünen Energie-Anlagen den Ausstoß klimaschädlicherTreibhausgase um 264.560 Millionen Tonnen CO2. Gemeinsam mit unseren Kundenkonnten wir somit bereits 15.889 Haushalte mit klimafreundlicher Energieversorgen. Die Performance des Fonds liegt mit jährlich durchschnittlich 6,8Prozent seit Auflage weit über dem aktuellen Zins-Niveau.---Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerischeim Jahr 2017 gegründet. Der hinter der Marke stehende Pangaea Life Fonds verfügtaktuell über ein Fondsvolumen von über 240 Millionen Euro und bietet Kunden seitAuflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,8 Prozent nachFondskosten. Der Fonds investiert ausschließlich in klimafreundlicheSachwert-Anlagen regenerativer Energien.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BLdie Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA dieBayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppebetragen über 620 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapitalkontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werdenKapitalanlagen von über 4,9 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischenbundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter ineinem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen undbescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. DerBA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratingsein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmeneines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.