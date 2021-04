BLG startet den Betrieb im europäischen Logistikzentrum von PUMA in Geiselwind (FOTO)

Geiselwind (ots) - Keine zwei Jahre nach dem Richtfest geht das neue

hochautomatisierte Logistikzentrum für das Sportunternehmen PUMA in Betrieb. Die

Multichannel-Anlage ermöglicht eine schnellere Belieferung sowohl der

Großhandelskunden als auch der Endkonsumenten.



"Dass wir heute den Go-Live dieser Anlage begehen und trotz der Pandemie den

Zeitplan eingehalten haben, fußt auf den gemeinsamen Anstrengungen vieler

engagierter und leidenschaftlicher Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster

Gewerke. Uns alle eint eins: Unser Herz schlägt für die Logistik", sagt Frank

Dreeke, Vorsitzender des Vorstands BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG.





Auf 116.000 Quadratmetern Grundfläche und 63.000 Quadratmetern Lagerflächewurden über 22 Kilometer Fördertechnik verbaut, um bis zu 74 Millionen Artikelmit 480 Shuttlefahrzeugen zu bewegen. Die Ware wird in über 700.000Behälterstellplätzen gelagert. Das vollklimatisierte Gebäude verfügt über 36Ladetore und 141 Lkw-Stellplätze. 350 Arbeitsplätze sind bei BLG LOGISTICS imneuen Logistikzentrum entstanden.BLG LOGISTICS ist als Gesamtprojektleiter für die Realisierung undInbetriebnahme verantwortlich - angefangen bei der Konzeption über den Bau derIntralogistik bis hin zur Inbetriebnahme dieses einzigartigen Projekts.Gemeinsam mit dem IT-Spezialisten Körber hat BLG die Logistikprozesse passgenaufür die Bedürfnisse des renommierten Sportunternehmens PUMA entwickelt und ineinem eigenen Warehouse-Management-System implementiert.Das Logistikzentrum wurde nach strengen Nachhaltigkeitsrichtlinien entwickelt,die speziell die Energieeffizienz und die Umweltverträglichkeit verbessern. Vonallen Projektpartnern wird das anerkannte internationale Nachhaltigkeitssiegelfür Immobilien , die Zertifizierung von LEED (Leadership in Energy andEnvironmental Design) in Gold angestrebt.Eine eigene Photovoltaikanlage versorgt das Gebäude zukünftig mit zertifiziertemGrünstrom. Ebenso kommen eine Regenwassernutzungsanlage und energiesparendeLED-Beleuchtung zum Einsatz. Zusätzlich ist die Anpflanzung von 400 Bäumen aufdem 116.000 Quadratmeter großen Gelände geplant.Nach dem heutigen Start wird das Logistikzentrum schrittweise den Betriebaufnehmen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein.BLG LOGISTICS ist ein Seehafen- und Logistikdienstleister mit eineminternationalen Netzwerk. Uns stärkt die Erfahrung einer über 140-jährigenUnternehmensgeschichte. Heute sind wir mit unseren fast 100 Standorten undNiederlassungen in der Welt präsent. Wir bieten unseren Kunden aus Industrie undHandel komplexe logistische Systemdienstleistungen an. Über 11.600BLG-Mitarbeiter übernehmen täglich die Verantwortung für die reibungsloseLogistik hochwertiger Produkte.