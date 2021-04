Eat Beyond Global Holdings Inc. meldet wichtige Kooperation seines Portfoliounternehmens SingCell mit der Universität von Singapore

Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) hat bekanntgegeben, dass sein Portfolio-Unternehmen SingCell Tx Pte Ltd. (SingCell) eine Vereinbarung zur technologischen Zusammenarbeit mit der University of Singapore abgeschlossen hat, um die pflanzenbasierte essbare Mikroträgertechnologie bis zur Evaluierung und Lizenzierung weiterzuentwickeln.



Diese Mikroträger haben bereits zu Beginn eine sehr vielversprechende Leistung bei der Zellanhaftung und Proliferation gezeigt.

"Dies könnte die Kosten- und Skalierbarkeitsprobleme bei der Produktion von ,kultiviertem Fleisch lösen", sagte Karolis Rosickas, CEO von SingCell. "Diese Technologie ergänzt sich ideal mit der bereits vorhandenen 3D-Zellkulturtechnologie von SingCell, und bald werden wir in der Lage sein, unseren Kunden eine noch umfassendere Scale-up-Lösung für Bioprozessing-Produkte anzubieten."



SingCell ist als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) tätig und bietet seine firmeneigene Plattform, die skalierbare Prozesse für die Herstellung von kultiviertem Fleisch bereitstellt, fremden Herstellern von Fleischalternativen zur Nutzung an. Die Zahl der potenziellen Projekte in der Pipeline von SingCell steigt rasch.

"Das zentrale Anliegen von SingCell ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Machbarkeit bei der Herstellung von kultiviertem Fleisch. Wir konzentrieren uns rein auf die Kosten und die Skalierbarkeit der Technologie, erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Das Unternehmen ist zudem in Singapur ansässig, dem Epizentrum dieser Industrie, das als erstes Land weltweit den Verzehr von zellbasiertem Fleisch rechtlich zugelassen hat.